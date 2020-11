Zákaz, nezákaz! Borisa Kollára v nemocnici navštevujú kamarátky: Hádky a ospravedlnenie premiéra!

BRATISLAVA - Už je to niekoľko týždňov, čo sa predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár zotavuje z vážnej dopravnej nehody v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Hoci sú návštevy v nemocnici v čase pandémie už od júla zakázané, pri osobe Kollára sa strieda niekoľko priateliek, ktoré sa dokonca mali dostať do konfliktu so sestrami.

Denník Sme tieto svoje tvrdenia opiera o svedectvá lekárov a sestier, ktoré si ale kvôli viacerým okolnostiam želali zostať v anonymite. Priateľky Kollára sa podľa ich slov viackrát dostali s niektorými do konfliktu, a to aj kvôli prebiehajúcemu zákazu návštev. Niekedy za sestrami chodili s požiadavkami, ktoré vôbec nemali v náplni práce.

Kollár leží v nemocnici po vážnej dopravnej nehode z 24. októbra, kedy bol vo svojej vládnej limuzíne aj s bývalou Miss Universe Miroslavou Fabušovou a podľa vlastných slov bol pozrieť svojho syna. Vtedy navyše platil zákaz vychádzania.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Hrozba výpovede a nočné návštevy

V prípade, ak sa sestry a ďalší dotyční lekári voči takému konaniu ohradili, malo sa im pohroziť výpoveďou či stiahnutím vianočných odmien. Toto vyplýva z výpovedí dvoch zdravotníkov z nemocnice, ktorí sa pre SME s týmito okolnosťami priznali.

"Nastali tu trochu strety medzi priateľkami Kollára a sestričkami. Došlo aj k výmenám názorov," povedal jeden z lekárov, ktorý chcel zostať v anonymite. "Dámske návštevy nedodržiavali žiadne pravidlá ani hygienicko-epidemiologický režim. Po oddelení chodili bez ochranných prostriedkov," dodáva jedna zo sestier, ktorá tiež neprezradila svoje meno. Podľa ich slov za Kollárom chodia napriek opatere sestier a zákazu návštev kedykoľvek ďalšie priateľky. Noci nevynímajúc. "Nebolo výnimkou, že dámske návštevy prišli aj o druhej v noci a, samozrejme, zostávali na izbe do rána," tvrdí ďalšia ošetrujúca.

Zdroj: Getty Images

Mali byť upozorňované aj na to, že nemajú chodiť do miestnosti sestier, kde dokonca priamo počas služby používali kuchynský materiál určený personálu nemocnice. "Do sesterskej miestnosti prišli aj vtedy, keď sa rozprávali o diagnózach iných pacientov," pridáva anonymná zdravotníčka.

Postupne malo dochádzať k zhoršovaniu stavu medzi Kollárovými priateľkami a personálom sestier. "Načo naša vrchná sestra rázne zakročila. Napomenula aj Kollára, že takto to ďalej nemôže fungovať. Rozčúlil sa a zavolal si riaditeľa. Že čo je toto za správanie," popísal lekár.

Kauza čaj a spor o odmeny

Vyvrcholenie sporu malo prísť, keď prišlo na varenie čaju. "Jedna z Kollárových priateliek povedala sestre, že už dve hodiny čaká na čaj. Sestrička sa ohradila, že ona tu nie je na to, aby varila čaj," popísal spor lekár.

Po niekoľkých dňoch prišiel čas výplaty. Hoci prvotné nadšenie z odmien prišlo, netrvalo dlho a nebolo pre všetkých. "V piatok nám oznámili dobrú správu, že v decembrovej výplate budú odmeny. Ale zároveň sme sa dozvedeli, že tie dve sestry a vrchná žiadne odmeny nedostanú," pokračuje anonymný lekár. "Riaditeľ (riaditeľ nemocnice Branislav Delej, pozn. red.) výrazne držal stranu Kollárovi," tvrdí lekár.

Riaditeľ si vraj nevyberal strany konfliktu

Nemocnica spadá pod ministerstvo vnútra, ktoré vedie Roman Mikulec z OĽaNO. Ministerstvo odpovedalo, že potvrdzuje zákazy návštev v nemocnici. "Možno však udeliť výnimku na základe odôvodnenej požiadavky," dodala hovorkyňa rezortu vnútra Barbora Túrosová. V spore medzi sestrami a Kollárovými priateľkami si vraj riaditeľ nevyberal strany. "Vypočul si obe strany, nepostavil sa však ani na jednu z nich," dodala Túrosová.

Podľa vnútra tiež nie je pravda, že riaditeľ hrozil vrchnej sestre výpoveďou. "Odmeny ešte neboli rozdeľované a teda sa ani nevyplácali. Každé oddelenie dostane svoj rozpočet na odmeny a ten následne prerozdeľuje primár príslušného oddelenia," vysvetlila.

Kollár sa ospravedlnil

Za "kauzu" varenia čaju sa predseda parlamentu napokon ospravedlnil. "Čajová aféra predsedu veľmi mrzí, ale po nehode máva dni, keď celkový stav a bolesti akceptuje dobre, no niekedy je to na psychiku ťažké a necíti sa najlepšie, to bolo aj v tom prípade," poskytla stanovisko hovorkyňa Sme rodina Linda Tribusová. "Došlo ku komunikačnému nedorozumeniu, čo predsedu mrzí a je si vedomý, že sestričky majú veľa práce," pokračuje Tribusová.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

Mikas potvrdzuje, že návštevy sú zakázané

Úrad verejného zdravotníctva, ktorý vedie hlavný hygienik Ján Mikas tiež potvrdzuje, že zákaz návštev stále platí. Hovoril o tom aj pred včerajším krízovým štábom na Bôriku. "Pokiaľ viem, máme zákaz návštev s výnimkou vážnych stavov, keď je na návšteve kňaz alebo blízka rodina za dodržania prísnych epidemiologických pravidiel," povedal na tajnú koaličnú radu u Kollára v nemocnici, o ktorej dokonca nevedeli ani všetci ministri.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Matovič prelomil mlčanie

Nie je tajomstvom, že na koaličnej rade v nemocnici pri Kollárovi, o ktorej pritom ani nevedeli všetci ministri, sa zúčastnil aj premiér Matovič. Ten si dnes sype popol na hlavu. "Áno, boli sme traja - ja, Richard Sulík a Veronika u Borisa na koaličnej rade. Pred stretnutím som sa opýtal, či tým neporušujem nejaké nariadenie a bol som uistený, že nie," začal Matovič s tým, že za Kollárom išiel v dobrej viere a bez tohto uistenia by za ním nešiel.

"Chápem, že v tejto ťažkej dobe sa to napriek všetkému spomenutému, niekoho dotklo a nedokáže či nechce argumenty počúvať. Týmto ľuďom sa napriek tomu, že s ich odsudzovaním nesúhlasím, týmto verejne ospravedlňujem," uzavrel premiér.