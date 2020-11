VIDEO Nicholsonová o Kollárovej kauze čaj: Predpokladám, že Rezešová s ním nebola rokovať, ide o papalášizmus

Na sociálnej sieti uviedla, že vie, že existuje "nejaké nové desatoro", ktoré prijali koaličné strany na koaličnej rade, aby do seba koaliční partneri navzájom nekopali. "Ale v tomto prípade nedokážem pokrytecky mlčať," poznamenala s tým, že cíti potrebu vyjadriť sa "k papalášizmu predsedu NR SR Borisa Kollára, k politikovi, ktorý si celú svoju kampaň založil na tom, že vlastne nie je politik."

Nicholsonová si myslí, že v súčasnom ťažkom období by mali ísť politici príkladom. "Mali by to byť práve oni, ktorí do bodky dodržiavajú regule, predpisy a opatrenia, ktoré sami prijímajú," popísala.

Boris Kollár je už doma z nemocnice: Odobral sa z nej prakticky hneď po prevalení kauzy čaj. Zdroj: Facebook/Sme rodina

Vo videu priznala, že pre poriadok treba dodať, že v čase, keď boli v nemocnici zakázané návštevy, Kollára navštívil aj premiér Igor Matovič, Veronika Remišová a Nicholsonovej stranícky šéf Richard Sulík. "Prišli tam na hodinu, zhruba o pol šiestej večer, mali ochranné obleky a rúška a rokovali o voľbe generálneho prokurátora," objasnila s tým, že podľa jej informácií pracovnú návštevu povolilo vedenie nemocnice.

Ďalej podotkla, že vie, že Slovákom, ktorí v súčasnej situácii nemôžu navštíviť svojich blízkych v nemocnici, sa to nemusí páčiť. Je však presvedčená, že aj oni vnímajú rozdiel medzi tým, keď prídu na hodinové rokovanie predsedovia politických strán, aby sa dohodli na takej citlivej otázke, ako je voľba generálneho prokurátora a medzi tým, "keď prichádzajú ženské návštevy za predsedom parlamentu nepretržite cez deň aj v nočných hodinách a od preťaženého personálu očakávajú, že im bude variť čaj."

"Vychádzam zo svojho predpokladu, že pani Linda Rezešová nebola s predsedom parlamentu rokovať o voľbe generálneho prokurátora alebo zablokovaných rokovaniach o európskom rozpočte alebo o novej schéme štátnej pomoci pre podnikateľov a živnostníkov postihnutých koronakrízou," dodala Nicholsonová.

Pozrite si celé vyjadrenie Lucie Ďuriš Nicholsonovej. Kollára vyzvala, aby sa ľuďom aj personálu nemocnice ospravedlnil za svoje správanie.