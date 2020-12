Dohra Kollárovej kauzy, na pláne je protest! Veselé porušovanie pravidiel v izbe s nepriestrelnými oknami

BRATISLAVA - V čase, keď Boris Kollár pôsobil v opozícii, vyslovil, že "politik by mal byť nejakým vzorom písaných a nepísaných pravidiel." Odôvodnil to tým, že ak ľudia vidia, ako politik pravidlá nedodržiava, nemôže sa od nich chcieť, aby ich dodržiavali oni. Autonehoda, po ktorej skončil v nemocnici, však ukázala, že vodu káže a víno, respektíve čaj pije.

Predseda Národnej rady SR Boris Kollár skončil v nemocnici po vážnej autonehode. V osudnej chvíli sa viezol vo vládnej limunzíne s bývalou Miss Universe Miroslavou Fabušovou. K havárii navyše došlo počas platného zákazu vychádzania. Vlna kritiky preto na seba nenechala dlho čakať.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Politik ale argumentoval, že najskôr bol pozrieť svojho malého syna a Fabušovú autom doprevádzal do lekárne. Tým však aféra neskončila. Denník SME upozornil na ďalšie vážne skutočnosti spojené s pobytom v nemocnici.

Kauza čaj

Spočiatku verejnosť šokovala informácia, že pri Kollárovom lôžku sa napriek pandémii striedajú "jeho kamarátky". Tie sa dostali do konfliktu so sestričkami. Dôvodom bolo, že im neurobili čaj. Podľa zdravotníckeho personálu nebolo nič výnimočné, ak sa návšteva dostavila v nočných hodinách.

Zdroj: Facebook/Sme rodina

V nemocnici sa konala aj koaličná rada, zúčastnili sa jej premiér Igor Matovič, predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová aj líder SaS Richard Sulík. Premiér sa neskôr ospravedlnil. No mnohí Kollárovo správanie označili za papalášizmus. To odmietol riaditeľ nemocnice Branislav Delej.

Nepriestrelné okná

Kde vlastne Kollár ležal po havárii? Rozhodne nešlo o úplne obyčajnú izbu. Počas liečby v Nemocnici sv. Michala sa vzhľadom na jeho postavenie liečil na jednej z dvoch špeciálnych izieb pre ústavných činiteľov.

Vybavenie je porovnateľné s bežnými izbami, má však nepriestrelné okná. Podľa opisu Denníka N sa hneď vedĺa náchadza miestnosť pre ochranku. Ak idú ústavní činitelia na vyšetrenie na určité ambulancie, pohybujú sa po iných chodbách. Dôvodom je, aby neboli v konktate s inými pacientami, vysvetlil riaditeľ nemocnice. Ten zdôraznil, že tieto bezpečnostné opatrenia musí nemocnica dodržiavať.

Návštevy sú zakázané, nesmie sa ani točiť

Denník Sme požiadal o možnosť navštíviť vyššie spomenuté priestory. Ministerstvo vnútra to však odmietlo s odôvodnením, že ide o špeciálne režimové pracovisko. Čo to znamená? Nesmú sa tu pohybovať nepovolené osoby. Nesmie sa tu fotografovať, ani natáčať.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/Sme rodina

Platí tu špeciálny bezpečnostný režim. Tí, ktorí sa tu chcú pohybovať, potrebujú špeciálne povolenie. Musia byť tiež evidovaní v zozname návštev. Po príchode by sa návštevníci mali podrobiť bezpečnostnej prehliadke. Ich pohyb by mal byť monitorovaný. Médiá sem nemajú prístup ani za bežného režimu mimo pandémie. Výnimku naposledy urobili 23. októbra, počas veľkého testovania poslancov NR SR.

Periodikum ale upozornilo, že Kollár okrem návštev bežne na sociálne siete pridával zábery zo svojej izby, vystúpil dokonca v relácii V siednom nebi, kde finančne pomohol chorej Lívii. Zo záberov, ktoré zverejnila jeho strana Sme rodina, je zrejmé, že ho natáčala tretia osoba.

O samotnom natáčaní nemocnica nevedela. Riaditeľ ani jeho zástupkyňa nemajú vedomosť o tom, že by do nemocnice pre natáčanie smeroval štáb. Televízia o natáčanie nepožiadala. Kollár otázku denníka, či nemocnicu upovedomil o natáčaní relácie na režimovom pracovisku, nazval hyenizmom. "Volá sa to charita a zachránili sme život ťažko chorej Livinke," reagoval.

Isté je, že k ďalším prešľapom zo strany politika nedôjde. Z nemocnice je už doma. Po zverejnení svedectiev napokon svoj pobyt v zariadení ukončil. Vo štvrtok 26. novembra odišiel "na reverz".

Protest za odvolanie

Kollárovo konanie po nehode označili mnohí, vrátane politikov, za papalášizmus. Bývalý šéf Kresťanských demokratov Alojz Hlina však nezostal len pri slovách. Na sociálnej sieti vyzval ľudí na protest za odvolanie Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Podujatie bude mať vzhľadom na epidemiologickú situáciu netradičnú formu.

Zdroj: reprofoto:Facebook/Alojz Hlina

"Ten, kto odlikne, že sa udalosti zúčastní a zároveň bude zdieľať túto udalosť, bude považovaný za účastníka udalosti aj bez toho, aby sa protestu priamo zúčastnil. Za každého účastníka udalosti vo štvrtok v deň protestu na Námestí SNP o 17:00 zapálime jednu sviečku," znie v opise na sociálnej sieti.