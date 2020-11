Sociálne siete by mali prijať väčšiu zodpovednosť, tvrdí Klus

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v piatok, 27. novembra 2020 v Bratislave, počas neformálnej videokonferencie štátnych tajomníkov a generálnych tajomníkov rezortov diplomacie členských krajín EÚ. Online diskusiu zorganizovali Európska služba pre vonkajšiu činnosť spolu s Portugalskom, ktoré predstavilo priority svojho nadchádzajúceho predsedníctva v Rade EÚ v prvom polroku 2021.

„Jedným z leitmotívov portugalského predsedníctva je posilnenie sociálneho aspektu a súdržnosti v rámci EÚ. Slovensko tieto priority víta, pretože len tak môžeme pomôcť občanom odraziť sa od dna krízy a začať s prípravami na nové výzvy, ktoré so sebou prinášajú digitálne technológie či klimatická zmena,“ vyhlásil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus s tým, že nesmieme zabúdať ani na podniky, keďže priemysel je základom európskeho hospodárstva. „Obzvlášť na Slovensku má priemysel v rámci hospodárstva dominantné postavenie. Naše ambície preň nemôžu byť záťažou. Naopak, musíme z nich spraviť príležitosť na rozvoj,“ dodal M. Klus.

V rámci videokonferencie zároveň pripomenul, že pandémiu ochorenia COVID-19 od samého začiatku sprevádza aj bezprecedentná „infodémia“, teda rozmach falošných správ, poloprávd či klamstiev, a to najmä na sociálnych sieťach. V tejto súvislosti preto ocenil prebiehajúce práce Európskej komisie na príprave balíka zákonov o digitálnych službách, ako aj akčného plánu európskej demokracie (EDAP).

„Dúfam, že aj nové dokumenty posilnia našu odolnosť a schopnosť reagovať na nebezpečné javy na internete. Musíme začať tvrdšie bojovať proti dezinformáciám. A nielen my, svoj diel zodpovednosť by mali prijať aj sociálne médiá. V opačnom prípade sa občania budú čoraz viac vzďaľovať od hodnôt a zmyslu EÚ,“ uviedol štátny tajomník Martin Klus. Dodal však, že opatrenia proti šíreniu dezinformácií a hoaxov zároveň nesmú obmedzovať voľný tok informácií ani zasahovať do slobody prejavu, ktorá je základným kameňom demokracie.