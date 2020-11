KORONAVÍRUS Klus avizuje zmenu výpočtu platnosti testov na hraniciach: Budú aj nové výnimky

Na snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Platnosť negatívneho PCR testu na hraniciach by sa mohla po novom odvíjať od dátumu získania výsledku, nie odobratia vzorky. Osoby, ktoré v posledných troch mesiacoch prekonali ochorenie COVID-19, by mohli cestovať aj bez testu. Pri návrate zo zelenej krajiny by mal byť tiež možný tranzit aj červenou krajinou. Opatrenia schválilo na štvrtkovom rokovaní konzílium odborníkov, informoval na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.