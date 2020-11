Premiérovi van tajm nestačilo: Matovič zverejnil nové VIDEO! Haj evrybady, prihovára sa v angličtine

"Haj, evrybady!" znie popis k premiérovmu videu, ktoré zverejnil potom, ako sa pochválil tým, že mu volal Tony Blair a ľudia sa Igorovi Matovičovi začali smiať, pretože vedia, že jeho anglićtina nie je práve najlepšia.

"Taký zvláštny pocit, keď vám volá neznáme anglické číslo, zodvihnete a tam Tony Blair s tým, že ho mimoriadne zaujal náš projekt plošného testovania. Zaujímavý dlhý rozhovor so zaujímavým človekom," pochválil sa premiér na sociálnej sieti. Okamžite sa však pod príspevkom strhla lavína posmeškov a sarkastických poznámok.

"A môžem sa spýtať, v akom jazyku ste s ním hovorili? Či ste mali tlmočníka?" pýtal sa napríklad Lukáš. "Moja angličtina tiež stojí za deravý groš, ale aspoň nefantarízujem o plodných debatách v tomto jazyku. Trocha sebareflexie, pán premiér!" napísal zase Peter.

Van tajm video

Premiér sa zrejme rozhodol, že to všetkým neprajníkom vytmaví a natočil príhovor v angličtine. Do predstavenia zakomponoval aj jeho, už zľudovené, "van tajm, next tajm" keď povedal, že je premiérom Slovenska prvýkrát a zrejme aj posledný.

"Haj evrybady, ajem Igor from Slovakia and im prime minister here for the first tajm and yes probably for the last tajm," začal premiér.

Nie je to tak dávno, čo sa Slováci zabávali na videu, v ktorom premiér Igor Matovič predvádza v Bruseli svoju angličtinu. "Can I go.. one time? Next time?" pýtal sa Matovič vo videu vetu, ktorá už medzi Slovákmi zľudovela. Okamžite po zverejnení spomínaného videa, zaplavili sociálne siete vtipy na adresu premiéra.