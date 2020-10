Matovičov trapas v Bruseli: VIDEO Nepodarený príhovor na kameru a čo tá angličtina pán premiér?

BRUSEL - Nie je žiadnym tajomstvom, že premiér Igor Matovič počas tohto týždňa odcestoval na summit do Bruseli, kde sa stretávajú mnohí politickí lídri. Predseda vlády chcel počas rokovania prehovoriť občanom aj na kameru, no zjavne si neuvedomil, že nejde na záznam ale o naživo. V momente keď "stratil niť" bol z tejto situácie trapas ako hrom!

Video z tohto jedinečného momentu si na sociálnej sieti už ukoristilo veľké množstvo slovenských opozičných a mimoparlamentných politikov. "Tento summit môže byť začiatkom niečoho veľmi pekného v našom spoločnom, európskom dome," začal po príchode svoj príhovor na kameru premiér. Matovič v ďalších vetách neskrýval svoje nadšenie pred klimatickým summitom, na ktorý išiel.

Keď stratíte reč...

Premiér v zápale reči pokračoval v tom, čo považuje za dôležité posolstvo summitu, no tu sa mu nepodarilo verbálne "vykorčuľovať". „Lebo keď my budeme zelenší pomaly za desať rokov ako stromy, keď to tak trošku odľahčím, a zároveň naši partneri si budú robiť z prírody naďalej niečo, čo je možné… môžem ísť ešte raz, či nie?" začal sa obracať mimo kameru Matovič. Problém, ktorý si inač všimli aj ostatní zahraniční politici bol v tom, že premiér išiel naživo, čo si evidentne nevšimol.

Zjavne si nevšimol ani to, že je na zahraničnej pôde a používal stále slovenčinu, tak okamžite "prepol mód", no opäť nešťastne. "Can i go one time, next time? Yeah? Či nie?… No dobre, dám to asi kratšie,“ skonštatoval zmätený Matovič. Následne začalo niekoľko minút zisťovania, či kamera beží naživo. V momente keď premiér zistil že áno, neskrýval sklamanie. „Live? Oh, no… It's live...“ smutne skonštatoval po anglicky Matovič.

Následne svoj príhovor predsa len dokončil a odišiel na rokovanie. Premiér druhú verziu prejavu už dal na svoj účet na sociálnej sieti Facebook.

VIDEO Premiérovi druhý pokus už vyšiel: