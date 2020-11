KORONAVÍRUS Premiér je zrejme ochotný prijať kompromis: Návrat detí do škôl po Mikulášovi!

S týmto záverom prichádzajú Hospodárske noviny. Podľa ich zdrojov sa má vyučovanie pre žiakov stredných škôl a na druhom stupni základných škôl obnoviť 7. decembra. Matovič chcel podľa všetkého doteraz čakať na lepšiu pandemickú situáciu a neváhal toto čakanie natiahnuť aj do novoročného obdobia Troch kráľov.

Našli zhodu?

Premiér však chcel najskôr žiakom končiacich ročníkov stredných škol udeliť výnimku a umožniť im tak návrat do škôl ešte pred Vianocami, no všetko je vraj inak a rodí sa tento kompromis. Minister školstva bol zatiaľ za inú alternatívu a ukončiť dištančné vzdelávanie týchto skupín žiakov chcel už koncom tohto mesiaca. Rozhodnúť by sa malo teda dnes.

Aj keď je vyučovanie formálne prerušené len do 27. novembra, uvoľňovanie opatrení prislúcha priamo úmerne až tomu, či klzavý medián klesne pod 750 prípadov a zníži sa aj počet ľudí v nemocniciach, ktorých musí byť menej ako dvetisíc.

Gröhling by chcel dohodu

Bolo by veľmi dobré, aby sme sa už nejakým spôsobom dohodli na návrate detí do škôl. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). "Ak máme spustiť celý proces ešte do Vianoc, tak aby to naozaj nezostalo, že sa rozhodne po 15. decembri, lebo potom to bude už naozaj zbytočné," poznamenal šéf rezortu školstva. Ako dodal, o tom, že sa žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci vrátia do škôl a nebudú sa vzdelávať dištančne, musí rozhodnúť ústredný krízový štáb. "Keď ústredný krízový štáb rozhodne, aj na základe epidemiológov alebo ostatných, tak podľa toho sa budeme riadiť," dodal minister školstva.