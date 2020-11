Exminister vnútra hájil Gašpara: Neverím, že vzal úplatok! Kaliňákovi nesedí ani zločinecká skupina

Kaliňák neverí, že bývalý policajný prezident vzal úplatok. Podľa svojich vyjadrení nebol exminister nijako limitovaný a nikto mu neradil, koho si má vybrať za policajného prezidenta. Zdôraznil, že to, že sa niekto s niekým pozná neznamená, že založil alebo bol v nejakej zločineckej skupine.

Neverím, že Gašpar zobral úplatok

"Bulvárne spájate tieto veci," odpovedal Kaliňák moderátorovi. "Nemajú odvahu povedať, že stíhanie je nezákonné. Všetci," reagoval. Zároveň niekdajší šéf rezortu vnútra skonštatoval, že netvrdí, že sa tie skutky nestali, ale spochybňuje, že v údajnej zločineckej skupine pôsobil bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

"To, že sa niekto s niekym pozná, neznamená to, že spolu založili zločineckú skupinu. Netuším, kto sa kde s kým stretáva na akom poschodí, ja len hovorí, že neverím, že Gašpar zobral úplatok. To je pre mňa podstatné," poznamenal na margo údajných stretnutí viacerých zadržaných. Na otázku, či sa on osobne obáva, že aj pre neho si príde NAKA, uviedol, že nemá žiadne avízo.

Politická a mediálna objednávka?

Na margo akcie Očistec uviedol, že mnohé vyjadrenia sú politickou a mediálnou objednávkou. Kaliňák argumentoval slovami premiéra Igora Matoviča, ktorý povedal, že Fico s Kaliňákom majú čakať doma na príslušníkov NAKA. Zároveň tvrdí, že politickou objednávkou majú byť aj ďalšie akcie elitných policajtov, pri ktorých došlo k zatknutiu viacerých sudcov či nominantov Smeru-SD. "My hovoríme o posledných piatich, šiestich akciách. Je jedno, či sú založené na výpovedi jedného alebo piatich kajúcnikov," vyhlásil.

Vyjadrenia bývalého ministra vnútra o politickej objednávke v relácii Na telo plus tento týždeň odmietli jednohlasne aj piati kandidáti na post generálneho prokurátora. "Sú vo volebnej kampani," Kaliňák. Politickú objednávku vylučuje aj dočasný policajný prezident Peter Kovařík, ktorý pôsobil vo vláde od čias predsedu Smeru Roberta Fica.

Zločinečká skupina mi nesedí

Mementom by podľa neho malo byť rozhodnutie v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, ktoré aj po mediálnom tlaku skončilo s takým výsledkom, z ktorého sú všetci frustrovaní. Myslí si, že aj v tomto prípade je to tak, že páchateľ je už známy, treba len nejako naformulovať skutok.

"Dajme preč politický balast. Sú tam veľmi vážne veci, ktoré treba vyšetriť. Ak sú skutky, vyšetriť a potrestať. Zločinecká skupina mi ale nesedí," poznamenal. Mnohé vyjadrenia podľa neho stoja na "kajúcnikoch", v niektorých prípadoch chýbajú listinné dôkazy a vyjadrenia kandidátov na generálneho prokurátora sú ich volebnými vyjadreniami. Na otázku, že sa teda niekoľkí "kajúcnici" spriahli a spolu s piatimi kandidátmi chcú poškodiť strane Smer-SD a Tiborovi Gašparovi Kaliňák povedal, že to moderátor "hrozne bulvárne spája."

Ministri odmietajú reči o politickej objednávke

Druhej časti diskusie sa zúčastnili ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister vnútra Roman Mikulec. Obaja rázne odmietli, že by NAKA konala na politickú objednávku súčasnej vlády. Podobne ako Ján Šanta, pripomenula, že o zadržaní aj v prípade Očistec rozhodujú nezávislé orgány. "Absolútne môžem vylúčiť politické konanie. Vyšetrovatelia sú absolútne nezávislí," dodal Mikulec.