Bratislavský Volkswagen čaká veľká investícia: Má priniesť 2000 pracovných miest

BRATISLAVA – Koncernová investícia vo výške jednej miliardy eur do bratislavského závodu Volkswagen Slovakia by mala priniesť 2000 nových pracovných miest. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii člen predstavenstva VW Slovakia pre personálnu oblasť Sebastian Krapoth.