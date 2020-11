Šéf diplomacie rokoval s partnermi z Česka a Rakúska: Korčok chce bezpečnostnú úniu v EÚ

Svojich partnerov - rakúsku ministerku Karoline Edtstadlerovú a českého ministra Tomáša Petříčka - informoval o najnovších opatreniach SR proti šíreniu koronavírusu a pri otázke terorizmu vyzval na vytvorenie bezpečnostnej únie v EÚ.

Rakúska ministerka ocenila, že Slovensko sa s jej krajinou delí so skúsenosťami z plošného testovania. Pripomenula, že aj silný rakúsky zdravotnícky systém by sa pod náporom COVIDu-19 mohol zrútiť. Jedným z riešení môže byť masové testovanie podľa nedávno predstaveného plánu kancelára Sebastiana Kurza. "Idú Vianoce, ľudom chceme ponúknuť život, ktorý by sa aspoň blížil k normálu," uviedla s tým, že testovanie v Rakúsku bude cielené a dobrovoľné, pričom občania ho majú vnímať ako ponuku zo strany vlády.

Český minister Petříček novinárom pripomenul, že ČR tiež diskutovala o plošnom testovaní na koronavírus, avšak po porade s expertmi sa rozhodla pre cielenejšie testovanie, a to najmä zraniteľných skupín, napríklad v zariadeniach sociálnych služieb.

V súvislosti s viacročným finančným rámcom EÚ a fondom obnovy Korčok uviedol, že SR je spokojná s kompromisom, ktorý sa podarilo dosiahnuť nemeckému predsedníctvu.

Diskutovali aj o terorizme

Ministri zahraničných vecí Slavkovského formátu diskutovali aj o terorizme, najmä o nedávnych útokoch vo Viedni a Francúzsku. Tie podľa Korčoka zvýraznili dôležitosť spolupráce bezpečnostných a spravodajských zložiek na európskej úrovni. Po tom, čo sa v EÚ podarilo vytvoriť jednotný trh, monetárnu úniu a našla sa napríklad zhoda aj na potrebe vytvorenia digitálnej únie, je potrebné urýchlene vytvoriť tiež bezpečnostnú úniu, prízvukoval Korčok.

"Musíme zmobilizovať všetky členské štáty a vytvoriť komplexnú koncepciu, ktorej budú občania môcť dôverovať... Bez bezpečnosti nemáte nič," dodal Korčok.