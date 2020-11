KORONAVÍRUS Klus prichádza s novou cestovateľskou MAPOU: V Česku je situácia vážna!

BRATISLAVA - Dovolenkové časy sú nateraz za nami, no stále je potrebné diskutovať o potrebe a možných ohrozeniach pri cestovaní z krajiny do krajiny, najmä uprostred jednej z najväčších pandémií. Už tradične prichádza štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus s novou verziou cestovateľskej mapy. Európa nie je v práce optimistickej situácii.

Klus hneď v úvode upozorňuje, že Česko dnes zaznamenalo najviac prípadov nového koronavírusu od začiatku pandémie, a síce 15 729. "Je to najvyšší prírastok od začiatku pandémie. Veľký pozor si však treba dať aj na niečo iné. „Zelený“ je na českej mape iba vatikán," upozorňuje Klus, pričom upriamuje pozornosť na európsky semafór krajín.

Nový týždeň - nové pravidlá

"Od pondelka 9. novembra 2020 začnú platiť nové pravidlá pre cestovanie českých občanov do zahraničia, ale aj cudzincov (vrátane Slovákov) do Česka. Všetky európske krajiny s výnimkou Vatikánu budú od pondelka minimálne oranžové, väčšina však bude označená červenou," pokračuje Klus.

Oranžové štáty

Pri semafórovom delení sa pristupuje ku kategorizovaniu štátov na zelené, orandžové a červené. "Pri oranžových štátoch bude cestovanie voľné. Dlhodobí pracovníci však musia pricestovať do ČR s testami (nie pendleri, ale napríklad sezónni zamestnanci). Aktuálne medzi tieto štáty patrí: Nemecko, Estónsko, Lotyšsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko, Nórsko, Island, Cyprus, Grécko ," upozorňuje štátny tajomník.

Červené štáty