Cez hranice len s certifikátom: Pendlerom to zrejme uľahčia! Pilotné testovanie bude na Ukrajine

BRATISLAVA - Plošné testovanie máme za sebou. Druhé kolo bude, no nebude sa týkať všetkých okresov. Bratislava, Košice a 25 ďalších dostalo výnimku. Okrem toho riešili vládni predstavitelia aj to, ako bude fungovať systém na hraniciach. Definitívne by mala vláda rozhodnúť v stredu.

Po plošnom testovaní a zasadaní Ústredného krízového štábu sa bude meniť aj systém kontroly na hraniciach. Oficiálne závery však ešte nie sú známe. O tom, aké testy sa budú na hraniciach uznávať podľa ministra obrany Jaroslava Naďa ešte prebehne rokovanie.

Pilotný projekt bude na Ukrajine

Pilotný projekt antigénového testovania by sa mohol začať v pondelok (9. 11.) na ukrajinskej hranici. Testovať by mala súkromná spoločnosť. Po utorkovom rokovaní expertnej pracovnej skupiny to pre médiá uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jens Meyer

Na ostatných hraniciach je podľa Klusa testovanie zrealizovateľné až po 15. novembri. Dôvodom je dostupnosť personálnych kapacít, ako sú policajti, vojaci či zdravotníci. Otvorených by mohlo byť približne 37 hraničných priechodov. Klus hovorí, že na začiatok budú radi, ak otestujú asi 9000 ľudí, ktorí týždenne prechádzajú ukrajinskou hranicou.

Antigénové testy aj na letiskách

Zároveň hovorí, že pôjde aj o "laboratórium" spoľahlivosti antigénových testov, keďže ľudia prichádzajúci z Ukrajiny musia na Slovensku absolvovať v piaty deň po príchode aj PCR test na nový koronavírus. Naďalej sa majú uznávať testy vykonané v Európskej únii. Antigénové testy by sa mohli používať aj na letiskách. Zatiaľ však podľa Klusa dokáže Slovensko skontrolovať, či sa ľudia po príchode zaregistrovali. Situáciu by zmenilo, ak by pribudli lety do viacerých krajín a stúplo by aj ich množstvo.

Zdroj: Topky/Maarty

Výnimku z testovania na hraniciach by mohol mať tranzit, pendleri či turnusoví zamestnanci. Klus potvrdil, že Úrad verejného zdravotníctva SR plánuje zrušiť niektoré výnimky platné pre cestovanie z a do Českej republiky. Vykompenzovať by to mali nové opatrenia, napríklad zrušenie hraničného limitu 30 kilometrov smerom zo Slovenska. Zamestnanec pražskej firmy by sa tak mohol považovať za pendlera alebo turnusového zamestnanca v závislosti od toho, ako často hranicu prechádza, načrtol Klus. Nový režim by od 15. novembra mal byť spojený prinajmenšom s dvojtýždňovým testovaním. Ako dodal štátny tajomník, režim na hraniciach i konkrétne opatrenia budú však závisieť predovšetkým od epidemiologickej situácie.

Pendleri sa pretestujú raz za dva týždne

Naď poznamenal, že niektoré rozhodnutia musí prijať vláda. Ako doplnil na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus, na krízovom štábe myslia aj na tranzit a tzv. pendlerov a turnusových zamestnancov. "Predbežná dohoda je, aby sa pretestovali minimálne raz za dva týždne a vďaka tomu potom mohli voľne pendlovať," naznačil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

ÚKŠ včera podľa Klusa potvrdil, že všetci, ktorí sa chcú pohybovať po území Slovenska, musia mať rovnako ako všetci oslobedení od obmedzeného pohybu so sebou negatívny test na COVID-19. "Po 15. 11. kedy toto obmedzenie skončí, skúsime vytvoriť podmienky, aby mali všetci prichádzajúci možnosť otestovať sa antigénovými testami v odberových miestach v bezprostrednej blízkosti hraníc. Je predpoklad, že sa zmenší aj počet hraničných prechodov a skráti sa ich otváracia doba, aby sme to logisticky zvládli," napísal Klus. Rokovanie o detailoch malo pokračovať v rámci expertnej skupiny už včera.

Policajný zbor je pripravený na testovanie ľudí na hraniciach

Policajný zbor je pripravený na možné testovanie ľudí na hraniciach. Uviedol minister vnútra Roman Mikulec s tým, že v tom nevidí problém, ak tam bude aj zdravotnícky personál. Uzavretie hraníc nevidí Mikulec ako problém z pohľadu Policajného zboru. Avšak rozhodnutie prijmú vtedy, ak sa o tom odborne porozprávajú na krízovom štábe. "Musíme sa zhodnúť na takom riešení, ktoré je vykonateľné," poznamenal.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok hovorí, že Slovensko musí vyhodnotiť to, čo robia susedné krajiny na hraniciach. "Rakúsko neuzavrelo hranice aj keď u nás bola vyššia miera nakazených, chcem to vysoko oceniť," podotkol. Šéf rezortu diplomacie poukázal na to, že iné krajiny pristupujú k lockdownom, čo logicky znižuje mobilitu.

Minister hospodárstva Richard Sulík konštatuje, že od leta hovorí o kontrolách na všetkých hraničných vstupoch do SR. Ľudia by podľa neho buď mali mať test, alebo si ho dať spraviť, alebo by mali mať výnimku, ako napríklad pendleri či vodiči kamiónu. Víkendové plošné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 Sulík zhodnotil ako logisticky veľmi dobre zvládnuté. "Myslím si, že úspešnosť bola viac ako 99 percent," uviedol.