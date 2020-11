Bez zmeny budov klimatickú krízu nezvládneme: Vláda chce odstrániť azbest zo striech

BRATISLAVA - Bez zmeny budov klimatickú krízu nezvládneme. Uviedol to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) na on-line tlačovej besede občianskeho združenia Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Vláde chce predložiť dotačný program na odstraňovanie azbestu zo striech.

"Budovy sú našim lokálnym životným prostredím a zároveň spoluvytvárajú globálne životné prostredie – novinkou je, že o tom začíname hovoriť na úrovni vlády aj na pôde Európskej únie," povedal Budaj. Je potrebné vytvoriť pochopenie medzi občanmi, že aj jednotlivé fázy obnovy sú súčasťou celku, dodal.

Budaj od Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu očakáva vznik funkčných modelov medzi ministerstvami. Následne by sa systémové dohody mohli pretaviť do praxe. Medzirezortná spolupráca by mala byť predpokladom efektívnych zmien, tvrdí.

"Keď si napríklad občan požiada o príspevok na výmenu okien, mali by sme byť schopní ponúknuť mu celý komplexný balík zelenej obnovy – riešení na zateplenie, cirkulárne odpadové hospodárstvo, zachytávanie vody, využívanie alternatívnych zdrojov energie a ďalších. Nebudeme teda riešiť len bezprostredný problém, ale ponúkneme komplexné a perspektívne riešenia," hovorí šéf envirorezortu.

Potrebu nadrezortného prístupu vníma aj europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko). Je podľa neho kľúčom k zníženiu byrokracie, jednoduchšiemu zavádzaniu zmien a komplexnému vnímaniu projektov obnovy. Upozorňuje, že je nevyhnutné zaviesť princíp "energetická efektívnosť prvá".

"Zvyšovanie energetickej efektivity (nielen) budov má byť prvým krokom, ktorý nám pomôže pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Budovy sú z pohľadu ekológie a energetickej sebestačnosti, ale aj v kontexte tvorby pracovných miest, tzv. green jobs, kľúčové," povedal Hojsík. Dotačný program na odstraňovanie azbestu zo striech chce Budaj predložiť vládnemu kabinetu. V súčasnosti môže človek, ktorý je povinný odstrániť toxický materiál zo striech, zaplatiť 5000 eur na jeho odstránenie a uloženie.