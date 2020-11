Kompenzačné opatrenia budú vynucované prísnejšími pokutami, odkázal Kiča

Michal Kiča

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Kompenzačné opatrenia budú vynucované prísnejšími pokutami. Ak by pokuty zlyhali, na náklady investora by kompenzácie zrealizovali orgány starostlivosti o životné prostredie alebo štátna ochrana prírody. V rozhovore to uviedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča.