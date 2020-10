Mazák je za presun sudcov z Najvyššieho súdu do NSS SR bez výberového konania

BRATISLAVA - Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák je za presun sudcov zo správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR do Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR bez výberového konania. Potvrdila to hovorkyňa Súdnej rady Veronika Müller.

Mazák považuje za správne, aby sa výberového konania na sudcu NSS SR museli zúčastniť len kandidáti z externého prostredia. Poukazuje na príklad zo Súdneho dvora Európskej únie. "Každý kandidát na sudcu alebo generálneho advokáta musí získať, po náročnom vypočutí, kladné odporúčanie osobitného výboru. Ak sa však kandidát uchádza o tieto súdne pozície z postu sudcu alebo generálneho advokáta, dostáva odporúčanie automaticky, bez vypočutia pred uvedeným výborom," ozrejmil.

Sudcovia zo správneho kolégia Najvyššieho súdu by podľa neho mohli absolvovať formálny pohovor pred Súdnou radou, ktorého obsahom by bolo len prejavenie vôle pôsobiť v novej súdnej inštitúcii, prípadne doplňujúce otázky obdobného charakteru. "Neoceniteľným prínosom takého prístupu by bolo zachovanie orgánovej pamäte NSS prostredníctvom súčasného správneho kolégia, alebo aspoň väčšiny jeho sudkýň a sudcov," dodal Mazák.

Zriadenie NSS SR má byť jedným z výsledkov reformy súdnictva z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. Po schválení vládou ju ešte musí odobriť Národná rada SR. Z navrhovanej reformy súdnictva vyplýva, že výberovým konaním na sudcu NSS SR by mali prejsť všetci kandidáti vrátane tých, ktorí by chceli prestúpiť zo správneho kolégia NS SR.

NSS SR by mal okrem správneho súdnictva plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov všeobecných súdov, prokurátorov a ďalšie zákonom vymedzené právnické profesie. Taktiež by naň mali prejsť kompetencie z Ústavného súdu v rozhodovaní o neústavnosti a nezákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Svojim postavením by mal byť rovnocenný NS SR.

Ministerstvo: Sudca NS SR bude musieť pri prestupe do NSS SR absolvovať výberové konanie

Sudca Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý by chcel prestúpiť na Najvyšší správny súd (NSS) SR, bude musieť absolvovať výberové konanie. Potvrdil to Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Zriadenie NSS SR má byť jedným z výsledkov reformy súdnictva z dielne MS SR. Po schválení vládou ju ešte musí odobriť Národná rada SR.

"Prvé voľné miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu SR sa budú obsadzovať výberovým konaním, ktoré bude pozostávať len z verejného vypočutia kandidátov a preverenia ich sudcovskej spôsobilosti," ozrejmil Bubla s tým, že výberové konanie by mala spočiatku namiesto výberovej komisie uskutočniť Súdna rada. Verejné vypočutie kandidátov by sa malo riadiť štandardami verejného vypočutia kandidátov na funkciu sudcu Ústavného súdu.

NS SR navrhoval možnosť automatického presunu sudcu zo správneho kolégia NS SR do NSS SR. "V rámci rozporových konaní s Najvyšším súdom SR bola táto téma predmetom diskusie. Najvyšší súd SR akceptoval návrh ministerstva spravodlivosti, aby nedošlo k automatickému "preklopeniu" sudcov správneho kolégia na Najvyšší správny súd a aby sa uskutočnilo výberové konanie pozostávajúce z vypočutia pred Súdnou radou SR a overenia sudcovskej spôsobilosti uchádzačov o funkciu sudcu na Najvyššom správnom súde SR vrátane preverenia ich majetkových pomerov," uviedol Bubla.

Hlavný dôvod pre zavedenie povinnosti absolvovať výberové konanie je podľa Bublu ten, že vzniká nová súdna inštitúcia, odlišná od NS SR. "Preto nemožno hovoriť o tom, že sú splnené predpoklady pre automatické preklopenie sudcov správneho kolégia na vznikajúci Najvyšší správny súd," argumentuje.

Ak plénum Národnej rady schváli reformu justície, voľbu prvého predsedu NSS SR by mal podľa Bublu vyhlásiť predseda Súdnej rady do 15. januára 2021.