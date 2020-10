PRIESKUM Súčasná koalícia by už vládu nezložila: Za ľudí sa stále trápi a Pellegrini rastie čoraz viac

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici októbra, vyhrala by ich strana Hlas-SD s 22,1-percentným ziskom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis pre portál Webnoviny.sk. Druhé by skončilo vládne OĽaNO so 17,1 percentami. Prvú trojku by uzatvorila čoraz viac rastúca SaS so ziskom 13,1 percent. Agentúra prieskum uskutočnila v dňoch 15. až 23. októbra 2020. Vybratá vzorka predstavovala 1 047 respondentov.

Zdroj: Polis

Ďalšie strany

Až na štvrté miesto by sa posadil niekdajší najsilnejší Smer so ziskom 8,2 percenta. Za ním sú kotlebovci z ĽSNS s rovnými ôsmimi percentami. Ďalšia je Sme rodina Borisa Kollára so 7,2-percentným ziskom. Do parlamentu by sa dostalo aj Progresívne Slovensko na čele s Irenou Bihariovou s 5,4 percentami, rovnako tak aj Strana maďarskej komunity (SMK) s 5,3 percentami.

Už z terajších čísel je jasné, že súčasná vládna koalícia by už znova vládu nezložila, pretože by získala iba 66 kresiel.

Pred bránami parlamentu

Už horšie to vyzerá pod piatimi percentami. Do parlamentu by sa nedostalo KDH (4,1 %) a rovnako tak ani vládne Za ľudí (3,9 %), ktoré už mesiace od volieb zápasí s negatívnym trendom v prieskumoch. Dobrá voľba by získala 2,5 percenta a SNS Andreja Danka 1,1 percento.