Na snímke prázdna rokovacia sála NR SR

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Októbrová schôdza Národnej rady (NR) SR je po dohode na poslaneckom grémiu prerušená do 3. novembra do 9.00 h. V pléne to vyhlásil podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO), ktorý je dočasne poverený vedením parlamentu. Schôdzu prerušili v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Viacerí poslanci sú totiž v karanténe, preto nemusí byť plénum uznášaniaschopné.