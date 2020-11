Ďalší PRIESKUM politických strán: Sulík dýcha na krk Matovičovi, neohrozený Pellegrini

BRATISLAVA - Slovensko už pozná výsledky ďalšieho prieskumu politických strán, ktorý prebiehal práve počas novembra. Zdá sa, že prvé miesto je už stabilizované niekoľko mesiacov a expremiér Peter Pellegrini by v prípade volieb kráčal k neohrozenému víťazstvu. To, čo sa však deje na druhom mieste je ešte zaujímavejšie.

Ak by sa voľby konali dnes, s náskokom 21,3% by ich vyhrala strana Hlas-SD Petra Pellegriniho. Tá oproti októbrovému zberu prišla o takmer percento zisku. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis, ktorá ho urobila v rámci televíznej relácie Na hrane na TV JOJ na vzorke 1 021 repondentov od 20. do 25. novembra 2020. Druhou stranou by bolo hnutie OĽaNO premiéra Igora Matoviča so ziskom 15,8% a kleslo tak oproti októbrovým vyše 17 percentám.

SaS rastie, zvyšok koalície na hranici

Zaujímavou je však strana SaS, ktorá stále rastie a oproti októbrovým 13 percentám dnes dosahuje už 14,2%, a tak dýcha na krk OĽaNO. Nasleduje veľký percentuálny odstup a strana ĽSNS so ziskom 8,1%. Za ňou je Smer-SD s 7,9 percentami.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Opäť nasleduje väčší odstup, na ktorom sa "plavia" 5-percentné strany. Priečku v parlamente si berie aj Progresívne Slovensko so ziskom 5,5%. Podstatne horšie je na tom Kollárova Sme rodina, ktorá neustále klesá a dnes už dosahuje len 5,3% a je teda v rizikovej zóne. Podobne je to v prípade Maďarskej koalície MKP so ziskom 5,2%.

Remišovci naďalej klesajú

Pred bránami parlamentu by skončilo 4-percentné KDH a vyzerá to tak, že aj koaličné Za ľudí Veroniky Remišovej so ziskom 3,8%, čo je pre stranu oproti októbru opäť mierny pokles. Nasledujú strany ako Dobrá voľby (2,7%), Vlasť (2,2%), SNS (2,1%) či SPOLU (1,3%).