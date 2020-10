KORONAVÍRUS Na Orave a v Bardejove v nedeľu zatiaľ odhalili 866 infekčných osôb

"Celkovo sa v okresoch Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín prišlo otestovať už 136.904 ľudí, z ktorých 3,87 percenta je infekčných - konkrétne je to 5298 osôb," doplnila hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka (23. 10.) do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov.