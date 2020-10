KORONAVÍRUS Ak sa nestane zázrak, vláda bude musieť pritvrdiť obmedzenia, odkázal Čechom Babiš

Znovu vyzval, aby ľudia obmedzenia dodržiavali. Terajšie opatrenia, ktoré platia až od štvrtka, majú podľa premiéra "strašne veľa" výnimiek. Uviedol tiež, že ministerstvo zdravotníctva predloží projekt na urýchlenie trasovania i testovania. Hľadať kontakty nakazených koronavírusom štát nestíha, priznal.

Kvôli rastúcemu počtu nakazených hlavne medzi seniormi nad 65 rokov bude podľa Babiša potrebné, aby sa vláda opatreniami proti koronavírusu znova zaoberala. Doterajšie podľa neho nefungujú, niektorí ľudia ich nedodržiavajú. "Budúci týždeň bude kľúčový. A ak sa nestane zázrak, nám nič iné nezostane, len tie opatrenia ešte pritvrdiť. Bohužiaľ," povedal. Vyzval k zodpovednosti a solidarite so staršími spoluobčanmi.

"Ja tu nič nebudem sľubovať, pretože ja neviem, čo bude s tým vírusom, neviem," uviedol premiér. Pripomenul, že na koronavírus nie je žiadny liek a počty nakazených rastú v celej Európe. Svetlom na konci tunela je podľa Babiša vakcína. Predbežne sú správy, že by mohla byť k dispozícii od decembra, povedal. Česko by podľa neho malo dostať pol milióna vakcín, prioritne by mali byť zaočkovaní ľudia na 65 rokov, pacienti s chronickými chorobami, zdravotníci alebo zamestnanci v sociálnych službách. Pripomenul, že vláda objednala v Európskej únii 3,5 milióna dávok, čo vystačí pre 1,75 milióna obyvateľov.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Sprísnenie opatrení proti koronavírusu dnes avizoval aj minister zdravotníctva Roman Prymula (za ANO). Predpokladá, že budú potrebné, ak v utorok neklesne denný prírastok nakazených oproti rekordným číslam z tohto týždňa, kedy sa počet novo odhalených prípadov dostal v piatok až nad 15.000. Bez ďalších obmedzení by podľa Prymulu trval neštandardný režim až do Vianoc. Ako by mohlo ďalšie sprísnenie reštrikcií vyzerať, minister ani Babiš dnes nespresnili.

Doterajšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nákazy a zahlteniu zdravotníckeho systému pacientov s chorobou covid-19, štát postupne zavádza od septembra, v poslednej dobe sú zmeny reštrikcií unáhlené. Po poslednom pritvrdení je od štvrtka až na výnimky zakázaný maloobchodný predaj a poskytovanie služieb a tiež obmedzený pohyb ľudí.

Domovy môžu opúšťať len pri nevyhnutných cestách do práce, na nákupy, k lekárovi či za rodinou, stretávať sa môžu maximálne v dvoch, pokiaľ nejde o členov jednej domácnosti. Štvrtkové sprísnenie pritom začalo platiť len deň potom, čo vláda nariadila od stredy nosiť rúška aj vonku na území obcí, ak sú ľudia v menšej než dvojmetrovej vzdialenosti.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Babiš dnes tiež povedal, že štát nestíha hľadať kontakty nakazených koronavírusom, ktorí by mohli byť tiež infikovaní a chorobu šíriť ďalej. Počet hovorov nakazeným denne sa za dva týždne zdvojnásobil nad 10.000, viac ako 4000 ľudí denne o svojich kontaktoch vyplní formulár na internete v takzvanom sebetrasování, laboratóriá teraz zvládnu urobiť rozbor 47.000 odobratých vzoriek za deň, uviedol premiér. Ale to nestačí, doplnil. Testovanie a trasovanie je podľa neho potrebné urýchliť a zefektívniť. "Ministerstvo zdravotníctva na to musí predložiť urýchlene projekt," doplnil.

Za nedostatočné kapacity pre testovanie a hľadanie možných nakazených Babiša dlhodobo kritizuje opozícia. Podľa nej to prispieva k šíreniu koronavírusu. Babiš v minulosti uvádzal, že trasovanie bude štát zvládať pomocou projektu Chytrá karanténa.