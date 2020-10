KORONAVIRUS Premiér Matovič: VIDEO Toto sú výsledky pilotného testovania na severe Slovenska

VIDEO Tlačová konferencia vlády k pilotnému pretestovaniu na Orave a v Bardejove:

Matovič začal rýchly brífing s tým, že skončiť musí do druhej poobede, pretože potom zasadá krízový štáb. "Išli sme do toho s tým, že na základe údajov a dát, že približne každý desiaty človek na území Oravy a Bardejova bude pozitívny a formou antigénových testov dokážeme identifikovať 30 až 40 percent roznášačov vírusu," začal Matovič. "Musím povedať, že cieľ, ktorý sme si stanovili sme trafili úplne presne, a je to tých 40 percent," vyhlásil Matovič.

Matovič je s účasťou spokojný

Testovaných bolo presne 140 965 ľudí a infekční z nich boli 5 594 ľudí. Bola identifikovaná 91-percentná účasť , keďže vláda očakávala maximálne 155-tisíc ľudí z týchto regiónov. Najviac infekčným okresom bol Tvrdošín, najmenej Dolný Kubín. Celkovo tak činí percentuálny podiel infekčných 3,97 percent testovaných. "Z môjho pohľadu viac ako spokojnosť. Klobúk dolu pred zdravotníkmi, pred tými, ktorí sa prišli testovať, pred starostami a primátormi," povedal Matovič. Potvrdil, že pilotný projekt testovania splnil cieľ a s týmito závermi ide vláda aj na krízový štáb.

Naďovi zvonia zahraničné telefonáty

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa sa na projekte testovania zúčastnilo 5 063 osôb. "Chcem povedať že, čo sa týka vojenského zdravotníckeho personálu sme nasadili všetko, čo sme mali. Videli sme prípady, kedy ťahali zdravotníci nočnú v nemocnici a ráno prišli do odberného tímu. Títo ľudia sú neuveriteľní hrdinovia," vyhlásil Naď. Tento projekt bol podľa neho viac ako úspešný s tým, že Naď údajne podľa vlastných slov dostáva telefonáty aj zo zahraničia ohľadom toho, ako sa Slovensku toto testovanie podarilo organizačne zvládnuť.

"Sme pripravení vstúpiť do druhej etapy, ktorá by mala tento týždeň začať," uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko.

Z pohľadu velenia OS SR zhodnotil prvú fázu operácie Spoločná zodpovednosť ako úspešnú. Doplnil, že nezachytili žiadne zásadné pochybenia. Cieľom operácie bolo tiež zozbierať poznatky, ktoré zapracujú do prípravy ďalších fáz, napríklad aj potrebu vytvorenia personálnych záloh. Precizovať chcú aj spoluprácu so samosprávami. Výzvou je podľa neho tiež zabezpečiť dodanie materiálu v dostatočnom predstihu v rámci operácie Kuriér.

Výsledky projektu považuje za "veľmi pozitívne" aj hlavný hygienik SR Ján Mikas. Pozitívne testovaných požiadal, aby strpeli izoláciu, sledovali svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa príznakov telefonicky kontaktovali svojho lekára. Negatívne testovaných upozornil, aby dodržiavali naďalej opatrenia.

Nadmieru splnené očakávania

Pilotné testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19 na Orave a Bardejove podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) splnilo nadmieru očakávania. Zdôraznil však, že sa netreba spoliehať iba na štát, ale treba priložiť aj ruku k dielu. V tejto súvislosti preto ocenil prácu a snahu starostov a primátorov. V statuse na sociálnej sieti hovorí o 140 tisícoch ľuďoch. "Dokázali, že majú viac rozumu a zodpovednosti ako všetci tí, ktorí neodolali pokušeniu aj v tak vážnej chvíli "robiť politiku" a robiť z plošného testovania referendum o Matovičovi," píše premiér v statuse.

O vyhodnocovaní priebehu už píše aj minister obrany Jaroslav Naď. "Som vám nesmierne vďačný. Orava a Bardejov, ste inšpiráciou pre ľudí na nadchádzajúci víkend," odkázal občanom na severe Naď.

Premiér tiež zdôraznil, že sa v súvislosti s testovaním netreba spoliehať len na štát. "Spoliehať sa len na štát, že v takejto kritickej situácii a v takej krátkej dobe všetko zabezpečia druhí a my nepridáme ani jedného pracovníka do odberového miesta - tak takým spôsobom to nezvládneme," poznamenal Matovič s dôvetkom, že "štát sme všetci, teda aj samosprávy". Vyzdvihol prácu a snahu starostov a primátorov, ktorí len nekritizujú.

Premiér naďalej obhajuje testovanie pomocou antigénových testov, hoci sú výraznejšie schopné odhaliť šíriteľa vírusu s príznakmi ako bezpríznakového. Poukázal na to, že počas dvoch dní testovania v okresoch na Orave a Bardejov odhalili približne 4500 takýchto šíriteľov. "Do večera to môže byť, odhadujem, okolo 6000 ľudí, šíriteľov, ktorých v podstatne normálnym spôsobom nemáme ako identifikovať. To je úžasné na tom," skonštatoval.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sa v regióne Oravy a Bardejova zúčastnili na antigénových testoch na prítomnosť nového koronavírusu. Uviedol to v pondelok ráno na sociálnej sieti, pričom avizoval, že celkové výsledky zverejnia v pondelok o 13.00 h na Úrade vlády SR.

Šéf rezortu obrany vyzdvihol najmä zodpovednosť občanov. Podľa neho je takýto krok znakom toho, že ľuďom nie je ľahostajné ich okolie. Rovnako prijal aj kritiku, považuje ju za konštruktívnu. Tá podľa jeho slov dokáže "nasmerovať a vylepšiť veci".