Poslanec Krajčír: Bude dobrovoľníkom na plošnom testovaní a má aj návrh, ako predísť lockdownu v krajine

Ste poslancom NR SR, člen koalície a zároveň vicestarosta Dúbravky. Čo si myslíte o celoplošnom testovaní?

V aktuálnej situácií je nevyhnutné pristúpiť k radikálnemu kroku. Vláda sa zhodla na celoplošnom testovaní.

A ako to vnímate z pohľadu samosprávy, kde sú starostovia zúfalí...

Táto úloha nie je jednoduchá. Musím povedať, že nie je úplne pravdou, ako to bolo prezentované, že vláda by túto úlohu hodila iba na samosprávy. Ide naozaj o veľmi úzku spoluprácu samosprávy a vlády.

Niektorí starostovia tvrdia, že nemajú informácie, ako bude vyzerať celoplošné testovanie, kto a ako zabezpečí ochranné pomôcky.

Mám na to iný názor. Vzhľadom k zhoršujúcej sa situácii bolo potrebné čím skôr informovať o celoplošnom testovaní. Následne sú komunikované technické veci, ako sú obleky, finančné otázky, organizácia testovania a mnoho ďalších. Prebiehajú diskusie čo zabezpečí samospráva a čo štát. Postupne sa otázky zodpovedajú. Nie je to jednoduchá situácia a nikto v nej ešte nebol. Je tu najväčšia kríza od druhej svetovej vojny.

Naozaj si myslíte, že obec a mestá to zvládnu za pár dní? Zvládne to Dúbravka? Máte dobrovoľníkov?

Chcem všetkých ubezpečiť, že testovanie nie je nebezpečné. A ľudia by nemali veriť hoaxom o čipovaní a odoberaní vzorky. Dnes som absolvoval testovanie. Dá sa to vydržať, je to šteklenie v nose. Čo sa týka dobrovoľníkov, je tam naozaj problém. Sám sa prihlásim za dobrovoľníka, hoci mám doma dvojmesačné dieťa. Pokladám to za správne, aby sme v tejto situácií nehľadali, ako čo nespraviť. Toto nie je výmysel vlády, je to dané odborníkmi. Verme im.

Nie je to populizmus z vašej strany hlásiť sa za dobrovoľníka?

Nemyslím si to. Chcem naozaj pomôcť a budem rád, ak bude čo najviac dobrovoľníkov. Populizmus vnímam v inom smere, ale v tomto určite nie. Pozerám sa na to, ako na zodpovednosť.

Zdroj: Ľuboš Krajčír

Mnohí vám vyčítajú šibeničný čas celoplošného testovania.

Áno. Uznávam, že je to veľmi krátka doba. No čísla sa zhoršujú zo dňa na deň. A to nielen pri infikovaných, ale aj na strane úmrtí. V celom svete sú prijímané opatrenia.

Povedzme si pravdu, že ľudia sú demotivovaní, nahnevaní, zúfalí. Cítite to aj vy v parlamente?

Áno, uvedomujem si to. Aj ľudia v mojom okolí sú nielen nahnevaní, ale aj vyčerpaní. Osobne si myslím, že riešením je lockdown spojený s celoplošným testovaním. A kto by prešiel testom a bol by negatívny, na neho by lockdown neplatil a môže fungovať voľnejším režimom.

Ľudia cítia beznádej a majú pocit, že pomoc od štátu je nedostatočná a pomalá...

Sme naozaj vo veľmi ťažkej a náročnej situácií. Naozaj robíme maximum, čo môžeme, aby sme ľuďom pomohli. Chápem a počúvam z každej strany, že je to nedostatočné, no treba si uvedomiť, že sme v najväčšej kríze aká tú kedy bola. Postupne tú pomoc budú ľudia pociťovať.

Nie je výsmechom, keď sám pripúšťate, že ekonomická situácia je pre ľudí náročná a vaša kolegyňa z koalície Romana Tabak z OĽaNO radí na sociálnej sieti ľuďom, aby v tieto náročné dni si prečítali knihu, pozreli film, uvarili si jedlo a podobné „motivačné“ veci.

Podľa mňa to nemyslela v zlom, ale ako nejaké psychické uvoľnenie. Uvedomujem si, že ľudí, ktorí sú ekonomicky na dne, to mohlo poriadne nahnevať. Hlavne keď sa im minuli úspory a čakajú ich splátky hypoték. Chceme sa na týchto ľudí zamerať a čo najskôr im podať pomocnú ruku. Rovnako očakávam solidárnosť od tých, čo sú na tom ekonomicky lepšie. Preto sa sám s mojou rodinou snažím podporiť a ekonomicky pomôcť ľuďom vo svojom okolí. Takýmto spôsobom a solidárnosťou vieme spoločne zvládnuť túto pandémiu.