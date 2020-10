Pred čím sa skrýva vicepremiér Holý? V súvislosti s novelou verejného obstarávania odmietol mimovládky!

Holý priblížil, že dĺžka trvania verejného obstarávania s hodnotou nad 20 miliónov eur po starom bola 695 dní, po novom by to malo byť 275 dní. Mala by sa zvýšiť transparentnosť, zefektívniť obstarávanie podľa európskych smerníc a zjednodušiť námietkové konanie. "Transparentnosť celého systému zvyšujeme zavádzaním systému referencovania," ozrejmil s tým, že keď sa obstarávateľ rozhodne, že ide obstarávať napríklad stavebnú zákazku, nechá si vypracovať u projektanta napríklad výkaz výmer, ten nahrá do systému referencovania, ktorý pribudne do centrálneho registra zmlúv (CRZ) ako nový modul.

Holý má svoj plán

Podľa Holého sa počíta s tým, že ÚVO by sa mal primárne koncentrovať na metodiku a do budúcna by mal primárne fungovať ako certifikačný orgán pre verejné obstarávanie pre potreby eurofondov. Potvrdil, že návrh zatiaľ obsahuje aj úpravu, podľa ktorej by mimovládky prišli o možnosť napadnúť podozrivé tendre a malo by sa zároveň viac nakupovať priamo.

Mimovládky tvrdia, že ich odmietol

Podľa Nadácie Zastavme korupciu v najbližších mesiacoch možno stratíme možnosť kontrolovať nákupy za štátne peniaze a budú menej transparentné. Ako prvý dôvod uvádzajú, že štátne zákazky do 5 miliónov eur môžu byť bez súťaže. Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa má úplne zrušiť, čím by prišiel o veľké právomoci. Podľa Zuzany Petkovej zo spomínanej nadácie tak hrozí, že stratíme prístup k dátam a priestor pre kontrolu sa výrazne zúži, ak novela prejde.

Mimovládky Nadácia Zastavme korupciu, INEKO, Digital Slovensko, Aliancia Fair Play a Transparency International Slovensko požiadali preto o stretnutie vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého. Ten ich však odmietol s tým,, že "téma je konzultovaná s členmi vlády SR a zástupcami samosprávy, ktorí sú priamo zainteresovaní,". Mimovládky sa tak pýtajú Holého, či ich považuje za nezainteresované, ak sa témam hĺbkovo už roky venujú.

S otázkami sme sa obrátili aj na Úrad vlády SR, no zatiaľ neprišla žiadna odpoveď.