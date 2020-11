Zaujíma vás, ako bude štát nakupovať aj s vašimi financiami? VIDEO Herec Milo Kráľ v tom má jasno

To, kde novela vyvoláva najviac otáznikov je určite aj skutočnosť, že štátne zákazky do 5 miliónov eur môžu prebehnúť bez súťaže, čo transparentnosť nakupu štátu rozhodne zmenšuje. Tým pádom by o veľke právomoci prišiel aj ÚVO.

VIDEO Herec Milo Kráľ odpovedá na otázky o verejnom obstarávaní:

V čom spočívajú hlavné body novely od ÚVO?

Zásadná novela ÚVO spočíva:

1. v zjednodušení procesu nákupov

2. v zavedení tzv. profesionalizácie (to znamená, aby za naše peniaze nekupoval každý, aby sa zvýšili nároky v tejto oblasti na tých, čo narábajú s našimi peniazmi, aby sa vnieslo viac odbornosti do verejného obstarávania na Slovensku. Tento návrh profesionalizácie ÚVO pripravil v spolupráci s OECD a tiež treba povedať, že profesionalizácia vo verejnom obstarávaní je jedným z cieľov, ku ktorým sa zaviazala aj vláda vo svojom programovom vyhlásení)

3. v návrhu na posilnenie nezávislosti ÚVO (bolo to vypracované spolu s INEKO)

4. v novom koncepte na pokrývanie nekalých praktík vo verejnom obstarávaní (táto časť reaguje na to, že keď štát chce uvoľňovať pravidlá v zákone, je potrebné to „poistiť“ a prevenčne posilniť postihy pre prípady, keď sa uvoľnené pravidlá budú chcieť zneužívať. Tento návrh vznikal s pracovnou skupinou expertov na trestné a správne právo, napr. prof. Luciou Kurilovskou, prof. Potáschom, či dekanom PF UK doc. Burdom)

5. ÚVO tiež zavádza nový koncept toho, ako má štát komunikovať s občanmi- Verejnú politiku otvorenej komunikácie kontrolného orgánu (cieľom je zvyšovať dôveru občanov v činnosť štátnej inštitúcie a posilňovať verejnú kontrolu).

Druhý návrh od Holého

Druhý návrh pripravil pán vicepremiér Štefan Holý a dal sa na to bez Úradu pre verejné obstarávanie. Návrh bol zatiaľ predstavený len na tlačovej konferencii začiatkom októbra, teda presne pred mesiacom, no doteraz ÚVO text zákona nemal možnosť vidieť a tento návrh podľa ÚVO stále nie je verejne dostupný.

Herec Milo Kráľ odpovedal na nasledujúce otázky:

Dávate si pozor, na čo míňate peniaze?

Musím, lebo nepatrím k hornej skupine desaťtisíc. Ja sa živím svojou prácou a logicky poznám cenu tých peňazí, takže si rozmyslím, na čo ich dávam a na čo nie.

Ste dôslednejší pri kontrole Vašich výdavkov v „covid období“?

Určite áno. V prvom rade som bol cez prvú vlnu rád, že som počas zimy nespravil nejaký neuvážený nákup, takže paradoxne som mal vytvorený istý finančný nákup. A my sme prišli o dosť podstatnú časť zárobku, takže aj veľmi dobre si teraz premyslím, na čo tie peniaze budem dávať a ako sa mi to potom môže zísť alebo nezísť v budúcnosti.

Aj štát má pravidlá, podľa ktorých nakupuje za Vaše peniaze. Viete, ako sa volá zákon, ktorý stanovuje tie pravidlá?

No, myslím, že to je to verejné obstarávanie a zrejme to je zákon o verejnom obstarávaní, nie?

Viete o tom, že teraz sa tvoria nové pravidlá, podľa ktorých bude štát nakupovať aj za Vaše peniaze?

Ja som si to veľmi všimol. Poviem vám pravdu, že dosť sa toho bojím, keď som si to všimol, že čo sa možno chystá. Úplne bez kontroly do 5,3 milióna, pokiaľ viem, teda napriamo zadávať zákazky mi možno v inej krajine príde absolútne v poriadku, ale u nás nemám pocit, že by sa tí zodpovední ľudia, ktorí majú funkcie, môžu o tom rozhodovať, správali zodpovedne k verejným financiám. Skôr si myslím, že je to opačne a že sa starajú zodpovedne...starajú sa o svoje rodiny, o svojich potomkov a tak ďalej, čo je veľmi príjemne, ale pre tie verejné financie určite nie je zdravé. Takže ja mám veľkú obavu, ako to pôjde ďalej.

Myslíte si, že by tomu mali ľudia venovať pozornosť?

Určite áno. Tak ako venujeme pozornosť tomu, ako narábame so svojimi peniazmi. To sú tiež naše peniaze, takže ak je spoločnosť občianska, ak sa zaujíma o veci verejné, o svoju správu, nielen o psychickú, fyzickú, organizačnú, tak určite aj o tú finančnú. Ak sa k sebe správa zodpovedne, musí sa správať zodpovedne aj k narábaniu s verejnými financiami.

Myslíte si, že záujem ľudí o túto tému dokáže niečo zmeniť?

Musí, lebo tak to v demokracii je. Skôr či neskôr určite áno. Len tu je problém to, kedy my ako občania pochopíme, že to má na nás dopad. Na začiatku to viac-menej nechápame, ale potom, už keď ideme po nekvalitných cestách, po nekvalitných chodníkoch, keď sa s tým stretávate denno-denne a zistíte si dôvody, prečo to ak je, no tak potom to musíte nejako zmeniť a musíte sa o to zaujímať.

Prečo sa, podľa Vás, na Slovensku tejto téme venuje tak málo pozornosti?

Je to trošku z časti zdedenie po socializme. Hovorí sa, že od socializmu je ďaleko, ale nie je to pravda. Ako už hovorili tesne po revolúcii, nejakú ekonomickú zmenu možno očakávať do dvadsiatich rokov, ale psychologickú zmenu myslenia, ten záujem o veci verejné, že nepozerám sa na to len po svoj plot, tak to trvá šesťdesiat rokov. Takže sme v polovici.

Podáte to ďalej?

Ja to podávam ďalej. Vo svojom okolí o tom dosť debatujeme, čo sa bude diať. Dávam si na to pozor a budem to pozorovať, ako sa bude nakladať s tými tendenciami ďalej. Dúfam, že sa to zvráti.