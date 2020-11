Premiérove slová o zoštíhľovaní štátnej správy chátrajú: Kollárov stúpenec Holý má nové miestečko

BRATISLAVA - Aj keď sa mala štátna správa podľa nových sľubov vládnej garnitúry Igora Matoviča zoštíhľovať, aj tak sa dejú veci, ktoré vyvolávajú otázniky. Pozornosť totiž púta nenápadný vicepremiér pre legislatívu a strategické plánovanie z radov Sme rodina Štefan Holý. Ten sa totiž má nasťahovať do luxusu v srdci hlavného mesta.

S touto informáciou prišli Hospodárske noviny. Doteraz mal podpredseda vlády Holý sídliť v priestoroch Úradu vlády SR na Námestí slobody v Bratislave. Špekulácie sa šírili ešte v lete, no tie ÚV vtedy ešte húfne odmietal. Sám Holý, aj keď v tom čase ešte akékoľvek sťahovanie odmietal, teraz už sám nepoprel. Má ísť o lukratívne priestory v budove Park One v centre Bratislavy

Sľuby o zoštíhľovaní sa akosi vyparili

To však ešte nie je ani tak dávno, keď nový premiér Igor Matovič sľuboval, že "už tak prebujnenú" štátnu správu by bolo dobré zoštíhliť. Holý sa tak napriek svojím kauzám z minulosti dočká nových priestorov. ÚV ešte počas leta, konkrétne v júni dal Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska (NARKS) vypracovať analýzu o hodnote 4 800 eur. Priamo v nej sa spomína výhodnosť prenájmu v Park One.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Úrad vlády v septembri ani neodpovedal na to, či by nebolo výhodnejšou alternatívou skôr vypísať súťaž. Vyjadrovali sa len k sume. „Úrad vlády SR spoločnosti NARKS nevyplatil 4 800 eur, pretože ešte nebola predložená analýza,“ písal ÚV vtedy, keď ešte analýza prebiehala a bola dopracovávaná. Budova Park One patrí pod spoločnosť Reico. Podľa HN prebiehali intenzívne rokovanie medzi Holého ľuďmi a zástupcami Reico.

Holého sídlo bolo doteraz na Námestí slobody v paláci ÚV. Park One je pritom len o necelý kúsok ďalej od tohto objektu. „Ide o neštandardný postup, keď na prenájom priestorov nebola vyhlásená verejná súťaž,“ prezradil ešte bývalý vedúci Úradu vlády SR Matúš Šutaj Eštok. Za jeho pôsobenia bola vypracovaná analýza priestorov.