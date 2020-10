Test alebo zákaz vychádzania? Otázka karantény je predmetom debát, tvrdí minister obrany Naď

BRATISLAVA – Otázka desaťdňovej karantény pre tých, ktorí sa nezúčastnia na celoplošnom testovaní národa na nový koronavírus, je ešte predmetom debát. Pred stredajším rokovaním vlády to priznal minister obrany SR Jaroslav Naď.

"Chceme to urobiť tak ,aby rozhodnutia boli v súlade s platnou legislatívou," potvrdil. Myslí si, že o opatreniach môže napovedať aj pilotné testovanie počas najbližšieho víkendu na Orave a v Bardejove. Verí, že Slováci sa k plošnému testovaniu postavia zodpovedne a budú ho vnímať ako potrebný krok pre zvládnutie pandémie.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Upozornil, že ani po plošnom testovaní, ktorému by podľa neho malo poskytnúť veľmi dobrú analytickú výpoveď o stave pandémie, opatrenia na zabránenie šírenia nezmiznú. Poukázal i na to, že sa budú musieť prijať dôsledné opatrenia a testovanie na hraniciach. "Bolo by nerozumné, aby sme tu pretestovali celý národ, a potom nechali cez hranice voľne prechádzať ľudí, ktorí môžu byť infikovaní," ozrejmil.

Zodpovednosť za režim na hraniciach a 61 priechodoch má minister vnútra. "Teraz poskytuje kapacity pre zvládnutie pretestovania, má ešte čas, aby prijal presné opatrenia, ako to bude na hraniciach po testovaní. Musíme to však zvládnuť," zdôraznil minister obrany.