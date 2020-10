Chcete sa zapojiť do plošného testovania? Karlova Ves i Dúbravka hľadajú pomocníkov na organizáciu

Obe mestské časti prosia o pomoc pri administratívnych a organizačných úlohách, súvisiacich s testovaním. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom. Karlova Ves v ozname spresňuje, že hľadá približne 200 dobrovoľníkov.

Podľa informácií Ministerstva obrany SR, ktoré je koordinátorom plošného testovania, prislúcha tým, ktorí budú ako nezdravotnícky personál pomáhať, odmena 50 eur na jeden odpracovaný deň na základe uzavretej dohody.

Testovanie sa má realizovať v určených dňoch od 08.00 do 20.00 h. Má byť dobrovoľné. Predseda vlády SR Igor Matovič hovoril o tom, že tí, ktorí sa na testovaní nezúčastnia, by mali pod hrozbou pokuty ostať v desaťdňovej karanténe. Viacerí právnici vrátane ústavných legitímnosť takéhoto opatrenia spochybnili. Minister obrany Jaroslav Naď pred stredajším rokovaním vlády povedal, že otázka tohto opatrenia je ešte otázkou diskusie. "Naším zámerom je to urobiť tak, aby to bolo v súlade s legislatívou a aby to bolo dostatočne motivačné pre ľudí," povedal o účasti na plošnom testovaní.

Bratislavskí starostovia testovanie rešpektujú, majú však stále málo informácií

Starostovia 17 bratislavských mestských častí rešpektujú rozhodnutie vlády spustiť na Slovensku celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Sťažujú sa však na nedostatok informácií, nezodpovedaných otázok majú stále mnoho. Uviedol to starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta Jozef Krúpa.

"Samosprávy majú skúsenosť s organizovaním volieb. Miesta i systém poznáme, k tomuto testovaniu však máme viacero otázok. Informácie dostávame postupne, máme ich však nedostatok a zo dňa na deň sa menia. Nevieme, s akými údajmi máme pracovať," povedal Krúpa.

V Záhorskej Bystrici už vyčlenili zodpovedných pracovníkov, ktorí budú pomáhať s organizáciou testovania v mestskej časti. Pripravujú sa aj konkrétne lokality, ktoré by mali byť totožné s miestami volebných okrskov. "V prípade základných škôl hľadáme alternatívne riešenia, keďže nechceme, aby došlo k potenciálnemu infikovaniu priestorov," priblížil Krúpa.

Bratislavskí starostovia preto chcú rokovať s vedením Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý je zriaďovateľom stredných škôl, aby poskytol priestory týchto škôl. Stredoškoláci sa totiž aktuálne učia dištančnou formou a školy fyzicky nenavštevujú. "Na týchto stredných školách by sa mohli vytvoriť miestnosti pre testovanie. Budeme o tom rokovať," poznamenal šéf regionálneho združenia.

BSK i bratislavský magistrát chcú bratislavskí starostovia požiadať aj o personálnu pomoc, keďže majú nedostatok svojich pracovníkov či dobrovoľníkov, ktorých majú vyčleniť na administratívnu výpomoc pri testovaní.