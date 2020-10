Kamenický: Povedať, že na 13. dôchodky nie sú peniaze, je hanba

BRATISLAVA - Peniaze na vyplácanie 13. dôchodkov neboli v rozpočte na tento rok vyčlenené, ale každý minister financií by na ne zdroje našiel. Vyhlásil to v úvode druhého rokovacieho dňa 16. schôdze Národnej rady SR poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický. Koaliční poslanci však odmietajú obvinenia Kamenického, že vláda ide okrádať dôchodcov.

"Kde ste našli zvýšenie výdavkov v rozpočte o 7,8 miliardy eur? V tej prázdnej špajze? Odkiaľ ste ich zobrali?" pýtal sa koaličných poslancov Kamenický. Upozornil na to, že bývalá vláda odovzdala štát s dlhom 48 % hrubého domáceho produktu, ale v budúcom roku má už dlh vzrásť na 62,2 % HDP. "Koľko som sa napočúval, že treba vážiť každé euro. Po tomto ja neakceptujem žiadnu kritiku našich ekonomických výsledkov. Každý rok sme doručovali nižší dlh a deficity," tvrdí Kamenický.

Podľa jeho slov sa ozývajú voliči, ktorí poslancov vyzývajú na to, aby nehlasovali proti dôchodcom. "Na Slovensku bol tesne pred voľbami prijatý zákon o 13. dôchodkoch a bolo veľa argumentov, prečo sme to nemali prijať. My sme v minulosti zaviedli tzv. vianočný príspevok a bola to sociálna dávka, zdvojnásobili sme ho. Pred voľbami sme zaviedli plnohodnotný 13. dôchodok. Bola diskusia, či na to peniaze sú alebo neboli," doplnil Kamenický.

Zobrali ste peniaze tým najohrozenejším

Trináste dôchodky podľa jeho slov mali stáť navyše okolo 440 miliónov eur, vianočné príspevky 160 miliónov eur. "To, čo ste doručili vy v tomto volebnom období, stojí 160 miliónov eur. Zobrali ste peniaze tým najohrozenejším. A vy poviete, že nemáte na 13. dôchodky zdroje. Vy máte na to toľko zdrojov, v hotovosti približne päť miliárd eur, a pri tomto zadlžovaní povedať, že nemôžu byť na Slovensku 13. dôchodky, je hanba," dodal Kamenický.

Poslanec SaS Peter Cmorej sa čudoval, ako sa môže Kamenický pýtať, kde vláda zobrala peniaze. "Musela si ich požičať. To je neuveriteľné, že sa toto pýtate," podotkol Kamenický.

Aj podľa poslanca Sme rodina Petra Pčolinského používa Kamenický nezmyselné čísla. "My sme nastúpili do vlády a našli sme pohľadávky, ktoré bolo treba zaplatiť. Vy ste tu zanechali obrovské dlhy, ktoré bolo treba okamžite platiť. Pán bývalý minister financií, štátny rozpočet ste každý rok pripravovali tak, že ste ho 'skrášľovali'. Vy ste klamali a podvádzali posledných 12 rokov. Strieľate čísla 'od buka do buka'," povedal Pčolinský.

Koaliční poslanci Kamenickému vyčítali aj to, že zabudol na pandémiu, ktorá je v súčasnosti na Slovensku a vyžaduje si dodatočné zdroje na pomoc.

Krajniak reagoval na kritiku opozičných poslancov

Smer-SD v minulosti vládol sám a nezaviedol 13. dôchodok od roku 2010. Vyhlásil to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v parlamente. Reagoval tak na kritiku opozičných poslancov, ktorí vláde vyčítajú, že ide meniť 13. dôchodok.

Dôchodca s priemerným dôchodkom dostal minulý rok pred Vianocami 80 eur, tento rok dostane 205 eur, čiže dvaapolkrát viac, upozornil Krajniak. Podľa jeho slov až 18.000 sirôt dostane o 162 eur viac, ako navrhovali poslanci Smeru-SD, a 150.000 invalidov dostane o 90 eur viac, ako navrhovala bývalá vláda. "Nedokážeme pomôcť úplne každému, ale tým najzraniteľnejším áno," podotkol Krajniak.

Poslanci Smeru-SD sa podľa neho vyhovárajú, že oni chceli 13. dôchodok, ale nebola na to príležitosť. "Vlani 2. apríla sme my ako poslanci hnutia Sme rodina navrhli zákon o 13. dôchodku, veľmi podobný, ktorý sme predstavili teraz. A ja sa pýtam, ako ocenili prácu otcov a dedov, ako ich ocenili poslanci za stranu Smer-SD?" uviedol Krajniak s tým, že poslanci Smeru-SD vtedajší návrh nepodporili. "Kašľali na dôchodcov a teraz majú drzosť sa ozývať," dodal Krajniak. Po novom má byť štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Zmenu schválil parlament na konci minulého volebného obdobia, tesne pred parlamentnými voľbami. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Po novom rezort práce navrhuje zákon upraviť tak, aby najvyššia suma 13. dôchodku bola 300 eur.