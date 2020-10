KORONAVÍRUS AZZZ odmieta zatvorenie ekonomiky aj karanténu pre neotestovaných

Na snímke zľava prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Tomáš Malatinský, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók a prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

BRATISLAVA - Drvivá väčšina zamestnávateľov združených v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR s veľkou nevôľou pozoruje úvahy o možnom plošnom zastavení slovenského hospodárstva v súvislosti so šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19. Firmy upozorňujú, že zatvorenie prevádzok by prinieslo obrovské ekonomické škody a bezpečnostné riziká. Podobný efekt by podľa AZZZ malo aj zavedenie povinnej karantény pre neotestovaných obyvateľov Slovenska.