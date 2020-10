AKTUÁLNE Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej novelu

Záborská chcela novelou upraviť sociálne opatrenia, napríklad zaviesť príplatok pri narodení dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím vo výške 3170,14 eura. Príspevok pri narodení dieťaťa navrhovala rozdeliť na dve časti, prvú by žena dostala už počas tehotenstva. Predĺžiť chcela aj lehotu na rozmyslenie pre ženu pred vykonaním potratu.

Poslanci odmietli aj pozmeňujúci návrh predsedníčky zdravotníckeho výboru NRSR Jany Bittó Cigánikovej (SaS), ktorá chcela dať do zákona možnosť medikamentózneho vykonania potratu, teda tzv. potratovú tabletku. Navrhovala tiež vyplácanie nemocenského pre ženy, ktoré požiadajú o utajovaný pôrod.

Záborská na sociálnej sieti uviedla, že o šesť mesiacov podá do parlamentu tento návrh opäť. "Úprimne ma mrzí, že pár hlasov nateraz znemožnilo realizovať naozaj dobré a prospešné opatrenia na pomoc tým tehotným ženám, ktoré si samy nevedia v zložitej situácii rady, potrebujú ju a stoja o ňu. Naopak, ďakujem všetkým kolegom, ktorí nášmu zákonu dali zelenú. Je to pre nás signál, že ideme cestou, po ktorej treba kráčať ďalej," priblížila Záborská v stanovisku. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš skonštatoval, že poslanci od začiatku hlasovali slobodne. "Keďže parlament je rozložený tak, ako je rozložený, tak to v tejto chvíli neprešlo," dodal. Bittó Cigániková po hlasovaní skonštatovala, že práva žien neboli "našťastie" obmedzené.