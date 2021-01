KORONAVÍRUS Ďalší konflikt v koalícii: Záborská chcela duchovných za zdravotníkov, Cigániková zasiahla

BRATISLAVA - To, čo sa v týchto dňoch odohrávalo na parlamentnom výbore pre zdravotníctvo sa nedalo nazvať inak, ako ďalšia vojna medzi konzervatívcami a liberálmi. Tento konflikt "reprezentovali" dve krídla vo výbore. To liberálnejšie vedie Jana Bittó Cigániková (SaS), kým to konzervatívne Anna Záborská (OĽaNO-KÚ). Záborská chcela, aby sa pozmeňujúcim návrhom zaoberali tým, že aj duchovní sa v čase pandémie zaradia medzi zdravotnícke povolanie.

Stalo sa tak v nedeľu, kedy bol členom výboru oficiálne doručený pozmeňujúci návrh poslankyne Anny Záborskej, ktorý zaraďuje kňazov medzi zdravotníckych pracovníkov. Dnes o ňom rozhodoval výbor NR SR pre zdravotníctvo.

Výrazný zásah od Záborskej

To, že to Záborská myslela vážne svedčí aj charakteristika podaného návrhu. „Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť, pôrodnú asistenciu a duchovnú službu a starostlivosť,“ písalo sa v predloženom návrhu, ktorý by upravil zákon o zdravotnej starostlivosti.

Záborskej návrh Bittó Cigániková ohodnotila ako neférový

Predsedníčka výboru Bittó Cigániková dokonca citovala ďalšie pasáže z návrhu. „Poverené osoby vykonávajúce duchovenskú činnosť majú právo vstupu do verejných zariadení sociálnej starostlivosti a zdravotníckych zariadení a detských domovov, ďalej majú právo vstupu do ubytovacích objektov vojenských útvarov, do miest, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ochranné liečenie a ochranná výchova,“ píše sa v Záborskej návrhu.

"Pani Záborská tvrdí, že to nestačí. V praxi vraj nie všade kňazov púšťajú. Zákon je však na strane duchovných a ak ho niekto nedodržiava, nerieši sa to zaradením kňazov k zdravotníkom. Je nejasný ohľadom zriadenia novej etickej komisie na klinického skúšania. Prichádza neférovým spôsobom, ako pozmeňovák bez potrebnej prípravy a diskusie," sťažovala sa Bittó Cigániková.

Záborská návrh po krátkom čase nakoniec stiahla

Po dlhom boji musela rozhodnúť až koaličná rada. "Tieto argumenty predniesla dnes SaS na koaličnej rade. Po nej sa pani poslankyňa Záborská nakoniec rozhodla, že návrh nepredloží. Myslím si, že urobila dobre a ďakujem Richardovi Sulíkovi a Anke Zemanovej za kus dobrej roboty. Poďakovanie patrí aj ľuďom, ktorí ešte v tomto cirkuse nestratili zdravý rozum. Je dobre a správne vždy vyjadriť svoj názor, lebo tí, ktorí vymýšľajú takéto smiešne návrhy, neváhajú s vyjadrením svojho názoru ani chvíľu," uzavrela Cigániková