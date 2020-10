KORONAVÍRUS Veľké testovanie môže skončiť ako fiasko: Šibeničný termín a zúfalosť úradníkov, pomôžte nám!

BRATISLAVA - Témou týchto dní je veľká organizácia celoplošného testovania Slovákov na nový koronavírus. Vo vládnom návrhu sa hovorí aj to, že samosprávy by sa mali začať pripravovať na túto veľkú operáciu. Po tom, ako samosprávy obdržali pokyny na prípravu tzv. Spoločnej zodpovednosti, však úradníkov prekvapili požiadavky vlády a rekordná krátkosť času na prípravu.

Starostovia obcí a primátori miest majú podľa schváleného návrhu vlády "plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu". Minister obrany Jaroslav Naď ešte počas nedeľnej tlačovej konferencie uviedol, že pokyny na organizáciu testovania budú v týchto dňoch dostávať jednotlivé samosprávy a bratislavská mestská časť Petržalka nebola výnimkou.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Samosprávy dostali úlohy

Kým vláda doteraz uvádzala, že organizovanie testovania bude z veľkej časti na pleciach armády, teraz sa ukazuje, že to nie je celkom pravda. Po rokovaní na okresnom úrade v Bratislave čakal na úradníkov zoznam úloh, ktoré je potrebné do testovania personálne pokryť. Jeden z nich svoje prekvapenie už viac nevedel skrývať a svoju nespokojnosť prejavil na sociálnej sieti. "Ak si vláda myslí, že organizáciu tak obrovskej operácie môže v priebehu pár dni hodiť na samosprávy, tak sa trochu pomýlila," vyjadril sa úradník Ivan Lučanič z Petržalky, ktorý má na starosti aj parkovaciu politiku.

"Dnes po stretnutí starostov mestských častí na okresnom úrade vidíme, že gro tejto operácie musia zastrešiť samosprávy," píše nespokojný Lučanič s tým, že samosprávy sa o týchto krokoch dozvedeli medzi poslednými.

Príliš málo času na personálne zorganizovanie

Počas uplynulého víkendu sme sa dozvedeli, že vláda plánuje testovanie logisticky zorganizovať podobným štýlom ako voľby s tým, že ministerstvo obrany identifikovalo vyše 5000 odberových miest. V spomínanej Petržalke je to podľa Lučaniča takmer sto okrskových miestností, kde sa vystrieda množstvo ľudí. "Býva tu cez 100-tisíc voličov, s deťmi nad 10 rokov to môže byť tak cca 108 000 ľudí. Do týchto cca 100 miestností v školách, do ktorých chodia petržalské deti, má samospráva zabezpečiť troch administratívnych pracovníkov a troch dobrovoľníkov. Do každej," pripomína Lučaníč, ktorého zarazil ddoslova šibeničný termín, dokedy sa tieto povinnosti musia splniť.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Až 600 ľudí za necelé tri dni

"Termín nahlásenia týchto ľudí je do štvrtka 22.10.2020 do 12:00. Za necelé tri dni máme zohnať cca 600 ľudí, a pritom im nevieme povedať, na aký čas tam budú, ako budú chránení, za koľko tam budú, či sa majú striedať, skrátka nevieme im povedať základné informácie!" píše zarazený úradník, pričom status písal v pondelok večer. Vláde pripomína, že organizovanie podobnej udalosti ako napríklad voľby netrvá pár dní, ale niekoľko mesiacov. Lučanič sa preto s obrátil na vládu a členov vládnych strán s požiadavkou. "Chcem preto požiadať vládne strany, teda štyri subjekty, aby nám v Petržalke nominovali a dodali do každej takejto odbernej miestnosti aspoň jedného vášho člena, tj. 96 ľudí za jednu stranu, zvyšok nejako mestská časť azda zvládne zabezpečiť," uzavrel Lučanič.