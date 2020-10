KORONAVÍRUS Všetko, čo potrebujete vedieť o celoplošnom testovaní: Známe DÁTUMY a približný PRIEBEH

BRATISLAVA - Zdá sa, že v tejto chvíli stavia vládna koalícia všetky karty úspechu voči boji s koronavírusom na celoplošné testovanie. Definitívny plán sme si vypočuli na včerajšej tlačovej konferencii, kde vystúpili všetci dotyční členovia. Všetky doterajšie fakty, ktoré o celoplošnom testovaní národa vieme sme zhrnuli do tohto článku.

Pri tomto úkone budú asistovať Ozbrojené sily SR, ktoré celú operáciu pripravia. Operáciu nazvali jednoducho - Spoločná zodpovednosť. Delí sa na niekoľko etáp. Dve hlavné testovania sa uskutočnia až počas obdobia Dušičiek, no zbystriť pozornosť by mali hlavne občania Oravy a Bardejova.

Prednosť dostane už tento víkend sever Slovenska

Keďže hlavné ohniská sa v týchto dňoch nachádzajú na Orave a v oblasti Bardejova, vláda sa rozhodla už prvé testovanie uskutočniť počas nasledujúceho víkendu práve tam. Hovoríme o regiónoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov . Toto potvrdil na brífingu minister obrany Jaroslav Naď. Hovoríme teda o dňoch 24 . - 25. október , čo je už pomaly sa blížiaci víkend.

Na organizovanie testovania má byť určených asi 8000 zložiek armády. Budú im pomáhať disponibilní policajti, hasiči a zdravotníci. Minister Naď dúfa, že jedna z najväčších operácii na Slovensku prebehne bez väčších problémov.

Hlavné testovanie

Hlavná časť testovania sa uskutoční v dňoch od 30. októbra do 1. novembra 2020 (prvý víkend - Dušičky) a v dňoch od 6. až 8. novembra 2020 (druhý víkend) , pričom aktuálne je identifikovaných takmer 5 000 odberných miest. Zároveň ale dáva ministerstvo obrany do pozornosti, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním, teda nie preškolení vojaci.

Vláda chce na testovanie použiť antigénové testy. Tých objednala až 13 miliónov, do testovania teoreticky spadá 5,5 milióna obyvateľov Slovenska, no premiér ešte nemá jasno v tom, či bude testovanie povinné.

Priebeh testovania

Ozbrojené sily SR majú k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizujú a konzultujú so zdravotníkmi a samosprávami.

Po príchode občana na miesto testovania bude ako prvá spracovaná potrebná administratíva (niekoľko zákonom stanovených formulárov, stačiť bude občiansky preukaz , testovať sa bude dať na najbližšom mieste, nie je nutné chodiť do miesta bydliska ).

Následne postúpia na odberné miesto, kde ich zdravotníci otestujú prostredníctvom výteru z nosohltana. Po odobratí vzoriek sa občania presunú do priestoru, kde počkajú na výsledok, ktorý bude k dispozícii o cca 15 až 30 minút .

Zdroj: SITA/AP Photo/Virginia Mayo

V prípade pozitívneho výsledku bude testovaná osoba priamo na mieste oboznámená s povinnosťami a bude informovaná o ďalšom postupe. V súčasnosti sa pracuje s alternatívou, kedy by pozitívna osoba absolvovala domácu karanténu podľa platných usmernení úradu verejného zdravotníctva. V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že uvedené informácie predstavujú základný plán postupu, ktorý bude ešte dopracovaný podľa stanoviska právnikov a zdravotníkov.

Celý personál, ktorý sa bude podieľať na testovaní, bude pred začiatkom operácie pretestovaný tak, aby sa minimalizovali možné riziká. Jednotlivé odberné miesta budú podľa spresnení hygienikov vybavené všetkými potrebnými dezinfekčnými prostriedkami a osobnými ochrannými prostriedkami.

V pilotnej časti na Orave a v Bardejove budú odbery zabezpečené vojenskými zdravotníkmi a zdravotníkmi Hasičského a záchranného zboru SR (približne 200 príslušníkov OS SR a 100 príslušníkov HaZZ). K tomuto počtu bude potrebné doplniť zdravotníkov z civilného sektora. Doplnenie zdravotníkmi z civilného sektora bude kľúčové aj pre plošné testovanie.

Povinnosti kompetentných

Minister obrany (Jaroslav Naď)

- má do 30. novembra 2020 vyčleniť do 8000 príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ministri zdravotníctva a vnútra v spolupráci s ministrom obrany (Marek Krajčí a Roman Mikulec)

- majú do 30. novembra 2020 zabezpečiť prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu a podporiť činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky najmä čo sa týka náboru potrebných ľudských zdrojov.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister vnútra v spolupráci s ministrom financií (Roman Mikulec a Eduard Heger)

- má bezodkladne vyčleniť z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky na plnenie úloh podľa tohto uznesenia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Maarty

Predseda Správy štátnych hmotných rezerv (Ján Rudolf)

- má bezodkladne zabezpečiť ochranné pomôcky a testy na celoštátne testovanie obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Starostovia a primátori

- majú bezodkladne plniť na svojom území úlohy vyžadované orgánmi štátnej správy v súvislosti s prípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu

VIDEO Tlačová konferencia vlády k plošnému testovaniu: