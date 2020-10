Cirkevné a súkromné školy nemôžu byť odkázané na milosť ministra školstva, odkazuje KDH

Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Minister školstva by mohol získať neprimeranú právomoc vyradiť školu alebo školské zariadenie zo siete škôl bez udania dôvodu, šlo by o silný nástroj na elimináciu cirkevného a súkromného školstva. Tvrdí to mimoparlamentné KDH v súvislosti s novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.