Najnovší PRIESKUM: Pellegrini dobieha OĽaNO! Prepad Smeru a progresívcov

Prieskum uskutočnila agentúra Polis pre diskusnú reláciu TV Joj Na hrane. Pokiaľ by sa voľby tento víkend, opäť by vyhralo hnutie OĽaNO. Strana Petra Pellegriniho ho pomaly dobieha. Najväčší prepad zaznamenali strany Smer a Progresívne Slovensko.

Smer a progresívci sa prepadli

Hnutie OĽaNO získalo 20,7 percenta. Nasleduje ešte stále neoficiálna strana Petra Pellegriniho Hlas-SD so ziskom 16 percent. Na treťom mieste skončila strana SaS, ktorá si polepšila a získala 11,6 percenta. Na štvrté miesto klesla strana Smer so ziskom 8,8 percenta. Strana Mariana Kotlebu by získala 8,5 percenta, Sme rodina 7 percent.

Zdroj: reprofoto tv joj

Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu je prekvapivo SMK so ziskom 5,5 percenta. Súčasná koaličná strana Za ľudí sa v prieskumoch dlhodobo nachádza pod hranicou piatich percent, ani v tomto prieskume by sa jej nepodarilo prekročiť brány parlamentu. Do parlamentu by sa tentokrát nedostalo ani Progresívne Slovensko, KDH, Dobrá voľba a ani Most-Híd, SNS či Vlasť. Prieskum sa uskutočnil od 4. do 9. septembra.