KORONAVÍRUS Líder Dobrej voľby sa pustil do Matoviča aj Naďa: Sme pre vás len opice?!

"Minister obrany Naď konečne povedal svoju pravdu. Sme pre nich len opice," začal Naďovou napriamou parafrázou Drucker. "Prečo nie je vláda ochotná zverejniť podrobné výsledky a analýzu slávneho plošného testovania, keď je už dnes jasné, že z Českej cesty sme naozaj zišli: v ČR počet prípadov významne klesá aj bez celoplošného testovania Ag testami, a u nás počet prípadov klesá významne pomalšie, ak vôbec?" pýta sa Drucker v ďalších riadkoch statusu na sociálnej sieti Facebook.

Kritizuje spôsob priebehu testovania aj trasovanie

"Koľko z dnešných testov je indikovaných z hygieny (vytrasovaných) a koľko tvoria samoplatcovia, ktorí to potrebujú z rodinných alebo pracovných dôvodov? (Tento údaj nebol NIKDY zverejnený). Koľko z tých zopár tisíc testov denne sú (len) opakované testovania?" pýta sa v ďalších riadkoch exminister.

Toho navyše zaujíma aký ma vláda plán s určovaním hranice, kedy sú nemocnice schopné zvládať aktuálny stav. "Aký denný prírastok prípadov je hraničný na to, aby to naše nemocnice boli schopné zvládnuť, nehrozil totálny kolaps, nemuseli sa obmedzovať plánované výkony a dávať lekárom povolávacie rozkazy? Je to tých 500, o ktorých hovoril minister Krajči? Ako sa k nim chceme dopracovať?"