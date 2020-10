Ekonóm o prísnych OPATRENIACH vlády: Pomoc musí byť vyššia, hrozí kolaps!

BRATISLAVA - Vláda včera schválila mimoriadne sprísňujúce opatrenia. Podľa premiéra Igora Matoviča je to posledný krok pred lockdownom, ktorý sa skloňoval v prvej vlne, kedy počty nakazených ani zďaleka nedosahovali dnešné čísla. Pre mnohé podniky to môže byť likvidačné. Čo na to odborník?

Zavreté fitnesscentrá, veľké obmedzenie pre reštaurácie a bary, zákaz zhormažďovania, povinné nosenie rúšok. To sú len niektoré z opatrení, ktoré v najbližších dňoch vstúpia do platnosti. Pre mnohých podnikateľov je to ďalšia rana. Podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša sú prísnejšie opatrenia na mieste, otázne je, či sa muselo zatváranie prevádzok riešiť plošne.

Pomoc musí byť vyššia

Prudko rastúci počet nakazených aj hospitalizovaných ľudí si podľa ekonóma vyžiadal prísnejšie opatrenia. "Za úvahu stojí, či by obmedzenia a zatváranie prevádzok, kde je menšie riziko šírenia nákazy (napríklad obchody, kultúrne a športové centrá), nemali byť uplatnené len v najviac postihnutých regiónoch," uviedol pre Topky Goliaš s tým, že šírenie nákazy nie je na Slovensku geograficky rovnomerné. "Výrazne najhoršie čísla sú v niekoľkých okresoch najmä na severe Slovenska," povedal.

Zdroj: TASR/AP Photo/Francisco Seco

Reštrikcie by mala podľa riaditeľa INEKO sprevádzať adekvátna pomoc postihnutým ľuďom a firmám. "Treba na to využiť opatrenia prvej pomoci na udržanie zamestnanosti, ktoré ale treba upraviť, aby z pomoci nevypadávali ľudí so súbehom príjmov alebo niektoré slobodné povolania. Pomoc by tiež mala byť výrazne vyššia ako doteraz a odstupňovaná podľa výpadku príjmov," dodal.

Kompletný ZOZNAM schválených opatrení

Vláda v pondelok schválil sprísnenie opatrení, ktoré sa týkajú nosenia rúšok, hromadných akcií, ale aj fitness centier či reštaurácií.

rúško bude povinné aj v exteriéri

zákaz hromadných podujatí, vrátane bohoslužieb

zákaz zhromažďovania

reštaurácie môžu vydávať iba balené jedlo so sebou alebo v exteriéri

zatvorenie fitness a wellness centier, kúpaliská, plavárne, akvaparky a sauny

v obchodoch a nákupných centrách môže byť jedna osoba na 15 metrov štvorcových

vyhradené hodiny potravín a drogérie pre seniorov nad 65 rokov od 9:00 do 11:00

stredné školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie

obedzenie pri sobášoch a krstoch - ak sú v interiéri, platí obmedzenie jedna osoba na 15 metrov štvorcových, pri exteriéroch platia dvojmetrové rozostupy

Pri hromadných akciách má výnimku 5 vrcholových športových líg, ktorými sú futbal, hokej, basketbal, hádzaná a volejbal. Minister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že podmienkou je, aby mali hráči negatívne testy na koronavírus pred každým zápasom. Zápasy budú bez divákov.

V reštauráciach sa nesmie nič konzumovať v interiéri. Vnútri sa môže nachádzať len jedna osoba na 15 metrov štvorcových, musí mať neustále prekryté horné dýchacie cesty. Nápoj alebo jedlo či zákusok môže skonzumovať vonku.

Z pohľadu rozpočtu sme pripravení na druhú vlnu koronakrízy

Slovensko je z pohľadu rozpočtu pripravené na druhú vlnu koronakrízy. Ubezpečil o tom v pondelok po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger. Priblížil, že momentálne rokujú s Európsku komisiou o možnosti úpravy schém pomoci. Minister práce Milan Krajniak poznamenal, že opatrenia, ktoré boli použité počas prvej vlny, momentálne prechádzajú diskusiou a približne do týždňa by malo byť jasné, ktoré sa budú znova aktivovať.

Zhruba dva týždne budú zároveň potrebné, kým Európska únia overí opatrenia, ktoré sú na stránke pomahameludom.sk. Rokuje sa o rozšírení týchto schém, a to z hľadiska objemu pomoci, ale aj počtu ľudí, ktorí ju môžu dostať. "Do Dušičiek by sme mali vedieť odpoveď určite, aby sme vedeli povedať konkrétne čísla," zdôraznil Krajniak. Poukázal na to, že na rozdiel od prvej vlny reštaurácie, kaviarne či bary nemusia byť fyzicky zatvorené, pričom ľudia nemôžu konzumovať vnútri. Prevádzkovateľ, ktorý má nenulový obrat, aj keď výrazne nižší, bude považovaný za kategóriu jeden, kde dostáva maximálnu možnú podporu.

Naše opatrenia sú často striktnejšie

Maloobchodníci a gastrosektor pre sprísnené opatrenia očakávajú od vlády adekvátne kompenzácie. Vyplýva to z reakcií Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) a Iniciatívy Zachráňme gastro! na opatrenia prijaté v nedeľu ústredným krízovým štábom a v pondelok vládou, ktoré majú byť platné od 15. októbra.

"Rozumieme okolnostiam, pre ktoré musí k sprísneniu opatrení prísť. Chápeme, že zdravie obyvateľov je na prvom mieste. Za našich členov môžeme konštatovať že často sú naše interné opatrenia striktnejšie ako tie, ktoré schváli vláda. Záleží nám totiž na našich zamestnancoch a zákazníkoch, ktorí navštevujú naše prevádzky. Veríme preto, že opatrenia sú prijímané v záujme nás všetkých a pri ich prijímaní sú zohľadnené všetky podstatné okolnosti," priblížil predseda ISKM Daniel Krakovský. Iniciatíva slovenských maloobchodníkov však podľa neho vzhľadom na situáciu dôrazne vyzýva vládu SR, aby v najbližších dňoch predstavila zásadné kompenzačné mechanizmy, ktoré umožnia podnikateľom v maloobchode, gastre a službách prežiť.

Momentálne hráme o čas

Podľa Jána Laša z Iniciatívy Zachráňme gastro! pre reštauračné podniky vládne opatrenia bez adekvátneho odškodnenia znamenajú kolaps. "Rešpektujeme, že boj proti pandémii je prvoradý, a tak ako do dnes, aj budúci týždeň sa opatreniam prispôsobíme. Pre reštaurácie a podobné podniky je to však absolútny lockdown, a bez adekvátneho odškodnenia im hrozí okamžitý krach. Kompenzácia nájmov a drobné príspevky na zamestnanosť nebudú stačiť. Mnohí členovia iniciatívy Zachráňme gastro! už podniky pozatvárali a zamestnancov prepúšťali. Teraz príde druhá vlna zatvárania a prepúšťania a všetci by sme chceli, aby bola čo najmenšia," upozornil.

Pomohla by kompenzácia fixných nákladov

Podnikatelia v gastro sektore preto podľa Laša prosia vládu, aby čím skôr deklarovala, ako odškodní tých, ktorí od marca znášajú najväčšie bremeno zákonných obmedzení. Veľmi by pomohla kompenzácia fixných nákladov zatvorených prevádzok (mzdy, energie...) a tiež kompenzácia nákladov na boj proti pandémii. "Veríme však, že príde aj na realizáciu programového vyhlásenia vlády o dočasnom znížení daňového zaťaženie v cestovnom ruchu a gastronómii pretavenú do dočasného zníženia reštauračnej DPH na 5 % tak, ako je to bežné v EÚ. Koronakrízou bol zasiahnutý celý gastro sektor takmer bez rozdielu, a preto je znížená DPH ideálnym liekom na jeho zotavenie po pandémii," poznamenal.

"Možnosť konzumácie na terasách a výdaj baleného jedla sa týka miniatúrneho zlomku aktivít členov našej iniciatívy a je v tejto súvislosti a v tomto ročnom období úplne nepodstatné. Nič si nenahovárajme, to čo sme o nových opatreniach zatiaľ počuli, znamená de facto povinné zatvorenie väčšiny reštauračných podnikov na Slovensku," dodal Laš.