O znižovaní emisií rozhodne až decembrový summit Európskej únie, povedal Matovič

BRUSEL - Lídri členských krajín Európskej únie teraz v októbri zrejme nerozhodnú o cieľoch EÚ týkajúcich sa znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030 a k tejto téme sa opäť vrátia na decembrovom zasadnutí Európskej rady. Po príchode na dvojdňový summit EÚ v Bruseli to vo štvrtok popoludní uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).

Matovič upozornil, že podstatná časť debát lídrov EÚ bude o klíme a novom a silnejšom záväzku Únie znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030. EÚ musí do konca tohto roka aktualizovať svoje ciele v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2030. Európska komisia navrhla zníženie emisií o 55 percent oproti úrovniam z roku 1990, čo má pripraviť pôdu pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality EÚ v roku 2050. Európsky parlament však minulý týždeň vyzval na zníženie emisií do roku 2030 o najmenej 60 percent.

"Chceme za desať rokov dosiahnuť zníženie emisií o 55 percent voči stavu z roku 1990. Je to samozrejme správny záväzok a správna debata, ale budem sa pýtať na to, že akým spôsobom to dosiahneme a kto to zaplatí. Lebo ak chceme byť oveľa viac zelenší, treba si položiť otázku, či o to viac nebudú znečisťovať životné prostredie krajiny, ktoré do Európy dovážajú tovar vyprodukovaný výrazne menej ekologicky," opísal situáciu Matovič.

Premiér zároveň potvrdil fámy, ktoré pred summitom naznačili viaceré diplomatické zdroje z prostredia EÚ, že októbrový summit o téme cieľov pri znižovaní emisií zrejme nerozhodne, pričom lídri sa záväzne k novým ekologickým cieľom vyjadria až na nadchádzajúcom summite EÚ v decembri. Vo štvrtok budú šéfovia štátov a vlád rokovať aj o brexite a stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom o budúcej obchodnej dohode, v piatok ich čakajú debaty z oblasti zahraničnej politiky a spoločnej koordinácie postupov proti koronakríze a stratégii očkovania proti COVID-19.