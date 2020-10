Z Matovičovej angličtiny sa smeje celý internet: Tak sme si teda vtipy ešte one time, next time zhrnuli

Matovič sa po predmetnom videu stal terčom posmechu

Zdroj: Facebook/Zomri, Zolko, Emefka

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič bol počas tohto týždňa na summite v Bruseli, no nevyhol sa trapasu, o ktorom už hovorí celý internet. Pred kamerou sa nielenže zakoktal, ale akosi zabudol komunikovať po anglicky a z bežných slov bol už zľudovený brept, na ktorom sa včera dostatočne odbavil internet. Ktovie, možno keby premiér predsa len zobral štátneho tajomníka Martina Klus, dopadlo by to inak.