Sulík vracia úder Matovičovi: Mrzí ma, že premiér odignoroval moje návrhy!

BRATISLAVA - V stredu pribudol na Slovensku rekordný počet nakazených. Premiér Igor Matovič to dnes využil a v statuse opäť poukázal na spor medzi ním a Richardom Sulíkom. Ministra hospodárstva vôbec nešetril.

Richard Sulík bol v statuse menej emotívny a ich sport nekomentoval. Už skôr uviedol, že nebude tento spor ťahať do osobnej roviny. "Mrzí ma, že predseda vlády odignoroval moje opakované návrhy z leta kontrolovať hranice tak, že do vnútrozemia smie len ten, kto ma negatívny test, ten, kto si spraví test na hranici, pendler alebo vodič nákladného auta," napísal Sulík.

Prosím, noste rúška

"Preto PROSÍM, noste rúška, dezinfikujte si ruky, dodržiavajte odstupy a ak to nie je nutné, nezhromažďujte sa. Fakt to nestojí za to. Všetko ostatné nech ide teraz bokom," dodal v statuse na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

Sme 14 dní za Českom a my tu počúvame mudrca Sulíka

Matovič sa v statuse opäť obul do Sulíka. K statusu pripojil aj fotografie z nemocnice v Uherskom Hradišti na hraniciach so Slovenskom. "Momentálne majú 93 Covid-19 pacientov a zdravotníci sú na pokraji fyzických a psychických síl. Vývoj na Slovensku “kráča” 14 dní za Českom... a my tu počúvame mudrca, ktorý zrazu presne tak isto ako Kotleba začal blúzniť o tom, že vírus zoslabol, v nemocniciach máme minimum pacientov, ľudí nám zomiera málinko, robíme strašnú chybu, že počúvame infektológov... strašné konšpiračné bludy," vybúril sa Matovič.

"Verím, že vy ste iní a záleží vám na živote a zdraví kohokoľvek cudzieho viac ako na vašom dočasne obmedzenom práve ísť si sadnúť do baru, reštaurácie či ľudskom práve ísť si zacvičiť do fitka," zdôraznil fakt, že Sulík bol proti zatváraniu reštaurácií.