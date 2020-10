Minister Sulík dnes vystúpil v televízii: Čo to mal preboha na hlave? Diváci ostali prekvapení

BRATISLAVA - Vicepremiér pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík dnes vystúpil v diskusnej relácii RTVS. Ako to už bežne býva, dvaja politici sa stretnú v dueli a rozprávajú o aktuálnych témach. Dnes však divákov prekvapil stav, v akom sa minister Sulík dostavil do živého vysielania. Na hlave mal totiž čosi ako jazvu. Zisťovali sme, čo je za tým!

Sulík dnes v RTVS diskutoval spolu s lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim prevažne o ekonomických a aktuálnych otázkach ohľadom pandémie nového koronavírusu. Avšak pri pohľade na vrchol hlavy vicepremiéra Sulíka si mnohí diváci začali všímať čosi ako červenú jazvu, ktorá pravdepodobne indikovala nejaké zranenie. Viac sme sa však dozvedeli až od hovorkyne ministra Kataríny Matejkovej.

Zdroj: Reprofoto RTVS

Výška si vypýtala svoju daň a ...

O ministrovi Sulíkovi je známe, že nepatrí k tým najnižším mužom a toto zranenie s tým priamo súvisí. "Je to daň "z výšky". V priemere raz za pol roka si do niečoho udrie hlavu," vtipne poznamenala hovorkyňa Matejková. "Tentoraz to bolo pri nastupovaní do auta," vysvetlila zranenie na Sulíkovej hlave Matejková.

Sulík kritizoval postup polície na protestoch

Počas relácie sa vicepremiér vyjadril aj k zásahu polície pred Úradom vlády. „Pri Úrade vlády bola možno stovka policajtov. Nerozumiem, prečo nestiahli z obehu tých, čo robili bordel, prečo až potom museli vytiahnuť vodné delo,“ zhodnotil Sulík. Na túto tému sa zrejme bude ešte rozprávať aj s ministrom vnútra Romanom Mikulcom. Políciu kvôli zásahu rovnako skritizoval aj Peter Pellegrini.

Sulík okrem iného v relácii povedal, že bol prekvapený z toho, že o nových opatreniach rozhodoval hlavný hygienik. V minulosti to robila vláda. Šéf SaS tiež upozornil, že hygienik Mikas si zrejme neuvedomuje dopad opatrení. „Dovolím si pochybovať, že on niekedy v nejakom fitnescentre bol, pán hlavný hygienik," poznamenal Sulík. Ten okrem iného varuje, že pod paľbou opatrení zrejme skrachuje aj viac ako 1000 ďalších gastro prevádzok. V tom, že po ekonomickej stránke to majú ľudia z tohto sektora teraz ťažké súhlasil aj jeho protivník v dueli Peter Pellegrini.

Zamerať by sa mali na ohniská

Sulík si napriek rastúcim počtom nakazených novým koronavírusom nemyslí, že rozhodnutie hlavného hygienika o plošnom zatvorení reštaurácií, fitnescentier, divadiel či kín bolo správne. Aj po týždni je presvedčený, že obmedzenia mali byť zamerané iba na ohniská nákazy. Sulík komentoval informácie o zdrojoch nákazy, ktoré začiatkom týždňa zverejnili hygienici. "Z toho som vyčítal, že evidujú päť reštaurácií, ktoré sú ohniskom nákazy. Zavrime všetky reštaurácie, ktoré sú ohniskom nákazy, ak by to nemalo stačiť, zavrime aj okolité okresy," povedal Sulík.

Minister odmietol porovnanie s okolitými krajiny, kde napríklad v Česku reštaurácie tiež zavreli. "Každá krajina sa rozhoduje sama za seba. Každá krajina má svojich odborníkov a svoju špecifickú situáciu," zdôraznil Sulík s tým, že napríklad Česko má niekoľkonásobne viac nakazených ako Slovensko.

Zatvorenie prevádzok by sa podľa neho malo obmedziť iba na najviac nakazené okresy a nemalo by sa týkať celej krajiny. "Dodnes to nevidím ako zmysluplné, aj keď máme dvetisíc nakazených denne," dodal Sulík.

Pellegrini s ním čiastočne súhlasí

Podpredseda parlamentu a bývalý premiér Peter Pellegrini so Sulíkom čiastočne súhlasil a myslí si, že by o opatreniach nemal rozhodovať iba premiér Igor Matovič (OĽANO). Vychádzal pritom zo staršieho rozhodnutia hlavného hygienika o obmedzení počtu osôb na svadbách, ktoré Matovič dodatočne zmiernil. Sulík pripomenul, že niektoré opatrenia, ako napríklad rozhodnutie o celoplošnom testovaní, prerokovala vopred vláda a až potom ich premiér oznámil. V prípade zatvorenia prevádzok tomu tak ale nebolo.

Pellegrini si nemyslí, že vláda môže bez konsenzu v zásadných opatreniach dlhodobo fungovať. Kritizoval aj z jeho pohľadu nedostatočnú pomoc podnikateľom, ktorú predstavila vláda. "Opatrenia, ktoré boli predstavené, sú iba kozmetickou úpravou," tvrdil Pellegrini. Napríklad zatvorenie reštaurácií bude mať dosah nielen na kuchárov a čašníkov, ale najmä v prípade väčších hotelov napríklad aj na práčovne či dodávateľov ostatných služieb.

Pellegrinimu sa nepáči, že vláda dostatočne nekomunikuje a nemá pripravené jasné plány do budúcna. Pripomenul, že napríklad v Rakúsku prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk vedia, za akých podmienok budú môcť otvoriť. Podľa Sulíka budú mať opatrenia veľký vplyv na podnikateľov. Koľko skrachuje napríklad reštaurácií si netrúfol povedať, no myslí si, že to bude viac ako doterajších tisíc prevádzok.