Remišová pokarhala Sulíka, no aj Matoviča: Teraz nie je čas na hádky, musíme ťahať spolu

Remišová sa vyjadrila ku konfliktu Richarda Sulíka a Igora Matoviča.

Zdroj: Topky/Maarty, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Vládna koalícia opäť zažíva vo svojom vnútri krušné časy a opäť to škrípe medzi SaS a OĽaNO. Dôvodom je najnovšia iniciatíva ministerstva zdravotníctva dofinancovať výhradne Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a súkromné nie. Predseda liberálov a minister hospodárstva Richard Sulík totiž medzičasom nie je ani na Slovensku, no má na to svoje pracovné dôvody. Medzičasom premiér Igor Matovič opäť kritizoval šéfa SaS, že sa vybral "na dovolenku". Do konfliktu už prehovorila aj predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.