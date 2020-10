Sotva prehrmel jeden konflikt, už je tu ďalší: Do predsedu SaS sa kvôli protestu už pustili aj vlastní!

BRATISLAVA - Vo vládnej koalícii je to jeden konflikt za druhým. Kým doteraz sa predseda Slobody a Solidarity a minister hospodárstva Richard Sulík doberal s premiérom Igorom Matovičom kvôli zatváraniu prevádzok, teraz je tu ďalší náraz. Dnes je to ale nesúhlas vo vlastných radoch. Niektorí SaSkári totiž Sulíkovi ukázali, čo si myslia o jeho slovách o proteste pred Úradom vlády, kde podľa vlastných slov aj bol. Reakcie sa mu asi nebudú dobre čítať.

Sulík vraví, že tam boli aj normálni ľudia

„Ja som bol na včerajšej demonštrácii a boli tam stovky normálnych ľudí a desiatky takých, ktorí robili problémy. Nerozumiem, prečo nezbalili z obehu tých, ktorí ten bordel robili, prečo museli vytiahnuť vodné delo, ktoré muselo zákonite zasiahnuť aj ľudí, ktorí šli len okolo. Toto považujem za zlyhanie," povedal Richard Sulík ešte počas nedeľnej politickej relácie na RTVS O 5 minút 12. Bolo to hneď na druhý deň po nepokojoch pred Úradom vlády SR, kde niektorí účastníci mlátili bejzbalovými pálkami do brány alebo sa na ňu aj štverali. V tomto prípade išlo prevažne u účastníkov ultras.

Sulíka poznám dlho, viem ako rozmýšľal, tvrdí župan Droba

Na slová Sulíka zareagoval aj bratislavský župan Juraj Droba z SaS. Ten priznáva, že vlastného predsedu pozná dlho a vie čítať jeho myšlienkove pochody. "Nemyslím si však, že ak by ktokoľvek slušný zbadal osoby, ktoré protest viedli z prvých radov, bol by schopný pridať sa k agresívnej bande neonacistov, premiešaných s futbalovými ultras, na dôvažok v čase zákazu zhromažďovania. Každý slušný človek by v tom momente musel urobiť piruetu na opätku a ťahať, kade ľahšie," odkazuje Sulíkovi jeho stranícky kolega.

Nicholsonová: Sulík sa tragicky mýli

Už väčší odpor k názorom Sulíka predniesla europoslankyňa SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tá v komentári pod Drobovým statusom na sociálnej sieti Facebook okamžite odsúhlasila slová Juraja Drobu a pridala aj svoj názor. "Tí ľudia tam v čase núdzového stavu nemali čo robiť plus všetci vedeli, že to organizujú ultras, takže z môjho pohľadu tam boli iba ľudia, voči ktorým bol zásah polície adekvátny. (...) Náš predseda, Richard Sulik, sa tragicky mýli, ak tvrdí, že zásah bol neadekvátny a ospravedlňuje sa slušným ľuďom. Takí tam neboli," uzavrela Ďuriš Nicholsonová.

Schytal to aj od ministra vnútra

Medzi prvých kritikov na názor Sulíka o nevhodnom postupe polície patrí minister vnútra Roman Mikulec (nom. OĽaNO). „Nuž, aj touto cestou by som mu chcel trošku priblížiť, čo sa dialo vpredu, tam kde boli desiatky našich policajtov. Tam totiž boli takí slušní ľudia, ktorí sa veľmi odhodlane snažili vyvaliť bránu Úradu vlády, slušní ľudia, ktorí do nej mlátili bejzbalovými palicami, ľudia, ktorí sa snažili preliezť cez plot, hádzali svetlice a skandovali heslá na míle vzdialené akémukoľvek pokojnému skupinovému vyjadreniu názoru. Ľudia, ktorí zranili našich policajtov. Toto sa dialo pán Sulík TAM, kde bolo nevyhnutné použiť vodné delo.," napísal Mikulec s tým, že v statuse chronologicky podľa časov rozpísal, čo sa na proteste z hľadiska policajných zložiek dialo.

Sulík na kritiku spolustraníkov priamo nereagoval, ale je pravdepodobné, že ich rešpektuje v duchu hesla, že v SaS sú názorovo rozdielni ľudia, čo už viackrát v minulosti zopakoval.

