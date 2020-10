Rokovanie o opatreniach ÚVZ prebieha aj dnes: Nezhody v parlamente, Fico kritizoval včerajšok

Šéf Smeru-SD Robert Fico v úvode schôdze požiadal o vysvetlenie, prečo parlament nepokračoval v rokovaní v utorok (13. 10.) večer, keď predtým väčšina rozhodla, že budú pokračovať do prerokovania novely. "Nie je možné, ak máte komplikované vzťahy v koalícii, aby ste sa bez rešpektu správali k opozícii," povedal. Hovorí o porušení rokovacieho poriadku. Podobne to vidí aj Boris Susko (Smer-SD). Pýta sa, na základe akého ustanovenia podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) večer schôdzu prerušil. Ten reagoval tým, že konal na základe informácie od predsedníčky gestorského zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS), že odišla z parlamentu a zasadnutie výboru zvolala až na ráno. Keďže nezasadol gestorský výbor, nemohli podľa jeho slov pokračovať v diskusii o novele.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR deklarovalo, že úprava rešpektuje základné práva a slobody a dbá aj na zachovávanie princípov právneho štátu. Umožniť by mala ich obmedzenie len v nevyhnutnom rozsahu a za nevyhnutných okolností. Jasnou právnou kvalifikáciou nariadení ako všeobecne záväzných právnych predpisov sa má vyjasniť ich postavenie v právnom poriadku. Označovať by sa mali ako vyhlášky, vyjasniť sa má ich forma i zverejňovanie, ako aj postup a miera ich skúmania. Zaviesť by sa mali i nové právne nástroje z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie.

