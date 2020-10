Šeliga podal podnety na Generálnu prokuratúru: Dôvodom sú majetky Jankovskej a Kičuru

BRATISLAVA - Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR a podnety na finančnú políciu pre majetky príbuzných bývalej štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky J. a bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv SR Kajetána K. Dôvodom je nejasný pôvod ich majetkov. GP by mala podľa neho skúmať, či nejde o bezdôvodné obohatenie a finančná polícia by mala podať podnet na prokuratúru, aby súd začal konanie o preukazovaní pôvodu majetku.

Každý musí podľa Šeligu vedieť vysvetliť, odkiaľ má svoj majetok a či bol nadobudnutý legálne. "Ak to nevie vysvetliť, štát mu má majetok zhabať," dodal. Podľa Šeligu je zrejmé, že hodnota majetku, ktorý využívala Monika J., nezodpovedá jej príjmom. Upozornil napríklad na byt, ktorý je napísaný na synov Moniky J. a má hodnotu približne 600.000 eur. Synovia podľa neho nevedia vysvetliť, odkiaľ a akým spôsobom získali svoj majetok. Syn Kajetána K. zase nadobudol dva byty, pričom podľa Šeligu mu ich kúpil jeho otec.

GP by preto mala podľa Šeligu vec skúmať. Podal na ňu podnet, aby zisťovala, či nejde o bezdôvodné obohatenie, a teda, či majetky neboli nadobudnuté z nepoctivých zdrojov. "Občiansky zákonník pozná inštitút bezdôvodného obohatenia, kam patrí aj to, ak niekto nadobudol majetok z nepoctivých zdrojov. Tento inštitút je tam na to, aby mohol štát zasiahnuť, keď niekto nevie vysvetliť, odkiaľ má majetok," povedal Šeliga.

"Ak nevedia jasne vysvetliť, odkiaľ vzali peniaze na svoje majetky, odkiaľ vzali na ne peniaze ich rodičia, tento majetok má byť zhabaný. Spolu s podnetom na generálnu prokuratúru podávam podnet aj na finančnú políciu, aby preverila, či nie sú dôvody na zhabanie majetku podľa zákona o preukazovaní pôvodu majetku," dodal Šeliga.

Monika J. je obvinená z trestných činov podplácania a prijímania úplatku. Momentálne je vo väzbe. Bývalého predsedu hmotných rezerv Kajetána K. vláda odvolala koncom marca pre pochybenia pri obstarávaní zdravotníckeho materiálu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Kajetána K. od konca apríla pre obvinenia z iných trestných činov väzobne vyšetruje Národná kriminálna agentúra.