Premiér uvíta viac kandidátov na šéfa GP: Pri Čentéšovi videl kartelovú dohodu

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by uvítal, ak by sa o post generálneho prokurátora uchádzalo viac kandidátov. Pri Jozefovi Čentéšovi, ktorého do funkcie navrhlo viacero subjektov, mal Matovič pocit kartelovej dohody.

Možných uchádzačov v piatok povzbudil, aby sa prihlásili do výberu. Pripomenul, že sa menil zákon na to, aby mohli kandidovať aj osoby, ktoré nie sú z prokurátorského prostredia. Spočiatku Matovič očakával desať až 15 kvalitných uchádzačov, teraz dodal, že aspoň päť by ich mohlo byť.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v piatok nevylúčil, že do uzavretia nominácií ešte pribudne návrh na kandidáta z dielne jeho hnutia. Skonštatoval, že politici sa nemajú vyjadrovať k prokuratúre, pretože ide o inú zložku moci, ktorá má strážiť zákonnosť. "Politici by nemali žiadnym spôsobom vplývať, organizovať alebo manipulovať či už so súdmi, alebo s prokuratúrou," povedal.

Zatiaľ sú známi štyria uchádzači o post šéfa prokurátorov. Sú nimi prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta, sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Jozef Čentéš. Šantu nominoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Gyimesi (OĽANO), Klimenta Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Remetu navrhli poslanci za OĽANO Igor Hus a Ján Krošlák. Čentéša do funkcie navrhli ombudsmanka Mária Patakyová, Rada prokurátorov SR, Slovenská komora exekútorov, ako aj viaceré právnické fakulty.

Návrhy na kandidátov na šéfa GP možno podávať do piatka 16.00 h. Parlament má voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začne 24. novembra. Generálneho prokurátora menuje prezident SR.

Poslanci za OĽANO navrhli za kandidáta na šéfa GP Remetu

Poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Hus a Ján Krošlák (obaja OĽANO) navrhli do funkcie generálneho prokurátora Rastislava Remetu. Pôsobí ako prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici. Informovala o tom Dáša Macaríková z mediálneho tímu OĽANO.

Remeta podľa hnutia disponuje odbornými vedomosťami. "Viac ako dvadsaťročnými praktickými skúsenosťami na všetkých stupňoch prokuratúry, morálnymi a osobnostnými predpokladmi potrebnými na zvládnutie týchto požiadaviek, ako aj samotný výkon funkcie generálneho prokurátora SR," uviedlo hnutie v stanovisku.

V súvislosti s voľbou generálneho prokurátora SR sa podľa OĽANO očakáva "nevyhnutný a nekompromisný reštart v činnosti prokuratúry". Hovorí najmä o zvýšení aktivity pri plnení jej pôsobnosti a využívaní zákonných prostriedkov, "aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu či zvýšenie otvorenosti a transparentnosti prokuratúry".

SAK nominovala na post generálneho prokurátora Maroša Žilinku

Slovenská advokátska komora (SAK) navrhuje na post generálneho prokurátora riaditeľa ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Maroša Žilinku. Potvrdila to hovorkyňa SAK Alexandra Donevová. "Domnievame sa, že generálnym prokurátorom by mal byť kandidát, ktorý fungovaniu prokuratúry rozumie a zároveň má vysoký morálny aj odborný kredit," odôvodnila hovorkyňa nomináciu.

Žilinka v minulosti dozoroval kauzy ako podvod na nebankový subjekt Drukos, Transpetrol a prípad exsiskára Ľuboša Kosíka. Tiež kauzu Technopol Servis, kde je obvinený Marian K. Žilinka spoločne s prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR Petrom Šufliarskym a advokátom Danielom Lipšicom mali byť terčom plánovaného vražedného útoku.