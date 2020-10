Matovičovci bývajú v neskolaudovanom dome: Premiér vyviazol len so smiešnou pokutou

Pokračovanie prípadu odsledovala TV Markíza. Domčekom sa premiér pochválil formou videa len krátko pred voľbami na sociálnej sieti. Po voľbách prišli problémy s jeho diplomovkou a opozícia sa ho pokúsila v parlamente odvolať, a práve počas rečnenia pri pulte sa k tomuto prehrešku priznal. „Nasťahoval som svoju rodinu do domu, ktorý nie je skolaudovaný, a som si toho vedomý, že porušujem zákon. Nech sa páči. Možno z toho bude ďalšia kauza. Je to asi jediná vec, ktorá mi ťaží svedomie, ale nechcel som, aby moja rodina ďalšie štyri roky bývala v činžiaku. Tento svoj zákonný problém si vysporiadam v dohľadnej dobe,“ povedal počas schôdze Matovič.

Poriadne odľahčená pokuta

Dnes je už známe, aká pokuta Matovičovcov dostihla. Po Matovičovom priznaní začal konať Stavebný úrad. V tomto prípade je tiež nehnuteľnosť napísaná na Pavlínu Matovičovú, premiérovu manželku. „Stavebníčke bola v tomto prípade uložená pokuta vo výške 500 eur. Výška tejto pokuty je porovnateľná s inými podobnými prípadmi na území Trnavy,“ povedala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová. Bývanie v neskolaudovanom dome sa pritom u nás trestá pokutou až do výšky 33-tisíc eur. V tomto prípade ide teda o poriadnu úľavu pre peňaženku Matovičovcov.

Dom v Trnave, kde premiér s rodinou býva Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Poľahčujúce okolnosti, ktoré zobrali do úvahy

Výšku pokuty mesto tiež vysvetlilo. „Poľahčujúcimi okolnosťami boli v tomto prípade tie, že ide o fyzickú osobu, že to bol jej prvý priestupok voči stavebnému zákonu a zároveň stavebníčka spáchanie tohto priestupku priznala a so Stavebným úradom spolupracovala,“ vysvetlila Majtánová.

Pokutu už zaplatili, čaká sa len na formality

Sankciu už podľa najnovších informácií Matovičovci uhradili. "Samozrejme, dalo sa tomu vyhnúť, ale to by sme nemohli vyhrať voľby a zrazu by som nemohol stáť pred Sofiinou voľbou či čakať rok alebo polroka kým pôjdeme bývať do domu," povedal premiér. Kolaudačné rozhodnutie na stavbu je už pripravené a čaká sa už len na posledné formality od premiérovej manželky.