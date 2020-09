Dostál: Voči fašistickému a komunistickému režimu treba mať rovnaký meter

"Keď sa odfotíte s kosákom a kladivom orgány činné v trestnom konaní to nepovažujú za trestný čin. Skúste sa odfotiť s hákovým krížom, budete trestne stíhaní. Myslíme si, že komunistický režim bol rovnako zločinecký ako fašistický, podľa toho k nim treba pristupovať, a preto súčasťou tohto návrhu je rovnaký meter voči obidvom zločineckým režimom a ideológiám," vysvetlil Dostál na utorkovej tlačovej konferencii. Koaliční poslanci v novele navrhujú, aby sa komunistický režim označoval ako odsúdeniahodný, zločinný a nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) si myslí, že máme povinnosť splatiť dlh voči tým, ktorí boli zavraždení komunistami, nemohli študovať, pretože nemali správny "kádrový posudok", alebo sa museli skrývať, aby mohli ísť do kostola. Návrhom chcú tiež poslanci zakázať osádzanie pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, nacistický či fašistický režim a pomenovávať ulice či verejné priestranstvá po predstaviteľoch týchto režimov. Tieto zákazy by sa nevzťahovali na predstaviteľov režimu, ktorí sa aktívne zapojili do odporu proti komunistickému režimu alebo do protifašistického odboja.

Dostál povedal, že nejde o "kádrovanie". Ktokoľvek bude môcť podľa neho napísať knihu či zorganizovať vedeckú konferenciu o predstaviteľoch týchto režimov. Avšak mať po sebe pomenované verejné priestranstvo, ulicu, či pamätník nie je podľa neho žiadne základné právo. Upozornil tiež, že zákon nie je retroaktívny. Poslanci mali odpovedať na otázky, kto je alebo nie je predstaviteľ režimu, a teda koho by sa zákaz osádzania pamätníkov mal týkať. Šeliga reagoval, že predstaviteľ komunistického režimu nie je každý straník. "Nikto sa nebráni, ak treba ešte väčšiu pojmovú špecifikáciu, že v druhom čítaní to radi otvoríme," priblížil.