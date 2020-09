Známa Slovenka pre FOTO s Hitlerom pod paľbou kritiky: Posledná kvapka… Vylúčili ju z prestížnej súťaže!

BRATISLAVA - Keď pred pár dňami influencerka Tatiana Žideková (26) zverejňovala na Instagrame ďalšiu fotku, zrejme ani nepomyslela, že by si ňou mohla až tak zavariť. Na zábere sa totiž objavila kniha Mein Kampf od Adolfa Hitlera a okamžite sa na ňu zvalila lavína kritiky. Situácia nabrala také rozmery, že jej profil dokonca vylúčili z 1. ročníka Social Awards!

V úvode tohto týždňa bola na sociálnych sieťach témou číslo jeden kniha Mein Kampf od Adolfa Hitlera, ktorá sa objavila na fotke influencerky a fitnesky Tatiany Židekovej. Plavovláska mala výtlačok pekne položený na stolíku medzi ostatnými knihami a titul čiernej väzby so zlatým písmom namierený rovno do objektívu fotoaparátu.

To sa stretlo s nepochopením u veľkého množstva jej sledovateľov, na stránke Dejepis inak, no v neposlednom rade aj u správcov facebookového profilu Mladí proti fašizmu. Okamžite na nevhodnosť prezentovania tejto knihy upozornili. Problémom podľa nich nie je ani tak čítanie daného diela, ale jeho použitie ako kulisy pri vytváraní reklamy.

„V záujme objektivity by sme radi podotkli, že čítanie akejkoľvek historickej knihy s dôrazom na kontext, v ktorom bola vydaná, nie je zlé. Mať ju však položenú na stole pri vytváraní reklamy a fotiť s ňou malé dieťa už za správne nepovažujeme. O to viac, ak následné nesúhlasné reakcie označíte za hejt,“ píše sa na facebookovom profile Mladí proti fašizmu.

Žideková po tom, čo sa na ňu začala valiť lavína kritiky, prítomnosť Hitlerovho diela vysvetlila. Patrí vraj sestre jej partnera, ktorá s nimi žije v domácnosti. Tá obľubuje históriu a ťažkú literatúru, samotná influencerka vraj knihu nikdy nečítala. Za chybu sa ospravedlnila a fotku zo svojho profilu vymazala. No hoci záber bol na sociálnej sieti zverejnený len zopár hodín, škodu stihol napáchať obrovskú.

Nielen, že si Žideková nedopatrením spôsobila zbytočnú hanbu, ale kauza nabrala také rozmery, že jej profil dokonca vylúčili z prvého ročníka ankety Social Awards. To je medzi influencermi niečo ako OTO, teda výsledky hlasovania sú obrazom obľúbenosti medzi Čechmi a Slovákmi.

„Na základe udalostí posledných dní vám oznamujeme, že vyraďujeme z kategórie Best fitnes and health Tatianu Židekovú pre porušenie pravidiel ankety,“ oznámili na Isnatgrame organizátori ankety, ktorej tvárami sú Veronika Cifrová Ostrihoňová a Matej Sajfa Cifra. „Pravidlá sú jasné: Organizátori sa zaväzujú, že do ankety nebudú nominovaní influenceri, vlogeri či stránky, ktoré akýmkoľvek spôsobom propagujú rasizmus, xenofóbiu, šíria nenávisť, rasizmus, popierajú akékoľvek ľudské práva,“ píše sa vo vyjadrení.

„Pani Žideková síce svoj post verejne vysvetlila, aj sa ospravedlnila, avšak pri zásahu akým disponuje, by si mala dobre premyslieť a skontrolovať, čo na svoj profil pridáva. Chceme ubezpečiť, že hlasy jej odovzdané neprepadnú a sú naďalej v hre o ceny,“ písalo sa ďalej na stránke ankety. To, samozrejme, nenechalo chladnou ani samotnú Židekovú.

„Povedala som, že sa už nebudem vyjadrovať na túto tému, ale akože fakt? Akože čo ste z toho urobili za haló, je až na smiech... A aby som bola vylúčená zo súťaže, lebo sa niekto zaujíma o históriu a číta knihu, ktorá je voľnopredajná?“ neskrývala rozhorčenie influencerka. Tá si teda na prípadnú cenu v ankete obľúbenosti bude musieť počkať minimálne rok.

